V Mostě našli 135 let starou skříňku. Skrývala skutečný poklad

135 let starou schránku s neznámým obsahem ve čtvrtek v Mostě otevírali a zkoumali historici. Cínová schránka, která byla po letech nalezena v depozitáři v muzeu, byla původně uložena v už neexistující budově soudu.

Pracovalo se v rukavičkách. Z odborníků byla cítit zvědavost a nervozita. Při sundavání víka ze schránky se jim třásly ruce. A co by to bylo za historickou schránku, aby z ní nevypadly dobové peníze.

V rukou se odborníkům blýskaly i mince. Našly se i dobové dokumenty - trhový řád města a hřbitovní řád. "Já jsem velmi rád, že budeme mít možnost srovnání," řekl primátor Mostu Jan Paparega.

Schránku uložilo tehdejší vedení města do posledního kamene soudní budovy postavené v roce 1883. Schránka tak pamatuje rok, kdy vybuchla sopka Krakatoa, kdy byl u nás vydán vůbec první telefonní seznam a kdy New York otevřel Brooklynský most.

"Našla se při demolici soudu v 70. letech minulého století. Otevřena byla ale až nyní. A kdo ví proč, v ní ležel i lékařský recept.

Z fotografií hleděli rakousko-uherští úředníci. Někdo z nich do schránky pečlivě složil i reklamní leták pro milovníky alkoholu. "Možná že to byl oblíbený žaludeční likér mosteckých zastupitelů," hádá ředitel Muzea v Mostě Michal Soukup. Historické artefakty se teď zrestaurují a později vystaví pro veřejnost.