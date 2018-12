Mráz v Budějovicích poškodil potrubí, lidé stále nemají vodu

Roztrhnutý asfalt a hektolitry vody valící se ulicí. Tak to vypadalo včera krátce po desáté hodině večer ve Vrbenské ulici v Českých Budějovicích. Bez vody byly asi dvě hodiny desítky domácností a firem. Poté se pro ně podařilo zajistit vodu z náhradního potrubí.

"Je to hlavní vodovodní řad o průměru 300 milimetrů. Došlo k jeho prasknutí," potvrdila mluvčí společnosti Čevak Jitka Kramářová.

Na vině mohl byt podle vodohospodářů večerní mráz nebo únava materiálu. Pracovníci firmy začali s opravou ve středu brzy ráno. Bez vody bylo ve středu stále několik domácností. "V tuto chvíli jsou bez vody lidé kteří jsou na ubytovně a jedna firma," doplnila Kramářová.

Vodohospodáři museli silnici uzavřít. Opravy potrvají minimálně do dnešního večera. "Počítáme, že by to mělo být opraveno dnes večer, ale je nutné tam počítat po tu dobu s dopravním omezením," ukončila Kramářová. Žádné škody, jako jsou například zatopené sklepy, nejsou hlášeny.