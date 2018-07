V některých dnech jsou letenky výrazně levnější. Ušetřete balík!

Za letenku nemusíte utratit majlant. Cestovatel Jan Macháček, který už levně sjezdil kus světa, ve Snídani s Novou poradil, jak na to. Některé dny v týdnu jsou totiž letenky daleko levnější, hlavně co se cest po Evropě týče.

"Nejlevnější dny jsou úterý, čtvrtek, sobota, případně středa, protože lidé tolik nelétají – nelétají do práce, nelétají na dovolenou. Naopak nejdražší dny jsou pondělí, pátek a neděle," popsal Macháček. Protože lidé nemají v těchto dnech tolik chuť létat a aerolinky potřebují prodat místa v letadle, cena letenek může spadnout hodně nízko.

Neplatí to ale univerzálně. Pokud se vracíte z ciziny, vždy si ověřte, jestli v dané zemi není například státní svátek. To by se vám letenka mohla nepříjemně prodražit. "Je dobré si najít na stránkách nízkonákladových aerolinií nebo ve vyhledávačích graf, kde je zobrazen celý kalendář a kde vidíte dny, ve kterých je to levné a ve kterých ne," poradil Macháček.

Záleží ale také na měsíci, ve kterém letíte. Až dvojnásobně dražší mohou být letenky na Vánoce a na Silvestra. Podobná je situace také o letních prázdninách.

Nejlevněji koupíte letenky po Evropě 3-6 týdnů před odletem. "Když kupujete letenku moc brzo nebo moc pozdě, aerolinka ví, že skutečně chcete letět, takže vám cenu napálí. V tomto rozmezí ale letadlo teprve plní,“ vysvětlil cestovatel.

Úplně nejlevnější letenky z Prahy pořídíte do italského Bergama, protože tam směřuje hodně dopravců. Podobné je to do Londýna či do Španělska. "Čím víc máte dopravců, tím je to levnější. Naopak i destinace, která je blízko, například Ostrava, vás může vyjít třeba čtyřikrát dráž," dodal Macháček.