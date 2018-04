V Newportu vjelo auto několikrát do davu, čtyři lidé jsou zranění

Nejméně čtyři lidé skončili v nemocnici poté, co do nich před nočním klubem v Newportu několikrát najelo auto, řidič pak z místa ujel. Policie zadržela mladíka (18), který měl sedět za volantem. Zatím není zcela jasné, co přesně se stalo, dvě dívky ale budou mít zřejmě doživotní následky.

V neděli ráno se v Newportu rozezněly sirény policejních aut a sanitek, které zamířili k nočnímu klubu, před kterým modrý ford najel do davu lidí, čtyři lidé s velmi vážnými zraněnými skončili v nemocnici, uvádí portál Dailymail.

reklama

Na sociálních sítích se objevilo video z celé strašlivé události. Na záběrech je vidět, jak dav lidí křičí a mlátí do vozidla, které zběsile jezdí sem a tam a následně velkou rychlostí ujíždí z místa činu. Tři ženy a jeden muž zůstali ležet na zemi, dvě si podle portálu Dailymail ponesou následky celý život.

Policisté okamžitě rozjeli pátrání po vozidle. To nakonec našli v plamenech o dvě míle dál. V neděli odpoledne pak zadrželi teprve osmnáctiletého mladíka, policisté ale zatím nepotvrdili, jestli se jedná o řidiče, to prokáže až další vyšetřování.

Podle manažera nočního klubu Ifthekara Harise bývá cesta uzavřená pro vozidla, paradoxně večer se ale otevírá. Vozidlo se původně snažilo podle něj projet mezi dvěma jinými auty, ale přímo tam stáli lidé. Řidič tak do nich najel.

Pozor! Video obsahuje drastické záběry, které mohou být pro některé osoby nevhodné.

"Zpočátku to byl člověk, který se zkoušel dostat skrz. Ale co se stalo, je to, že srazil osobu a pak se proti němu otočil dav, který šel po vozidle i po řidiči," uveřejnil portál Walesonline výpověď manažera. Situace byla velmi zlá, dav se pokoušel dostat do auta.

"Pak se stalo něco nepředstavitelného. řidič chtěl přejet přes chodník a srazil dvě dívky, dvě nevinné holky, které tam jen seděli na konci noci.. a srazil je, ale ne jednou, ale ve skutečnosti je trefil při couvání a pak, nevím jestli to bylo schválně, ale když ujížděl, tak je přejel podruhé," popsal strašlivé okamžiky Haris.

Místo činu bylo i v neděli odpoledne stále uzavřeno. Proč řidič několikrát najel do davu, ukáže až policejní vyšetřování.