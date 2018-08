Obří žralok Megalodon: 30metrové monstrum žije v oceánu, tvrdí lidé

V souvislosti se smrtícím útokem žraloka se poslední dny mluví o tomto druhu více, než kdy jindy. Lidé občas vzpomenou i na legendárního Megalodona, který je podle vědců už vyhynulý. Ale občas se objeví spekulace, že na dně oceánů by stále mohl přežívat.

Obří žralok Megalodon byl miliony let postrachem oceánů. Měřil i třicet metrů a jeho zuby dosahovaly délky až 17 centimetrů. Podle některých vědců vyhynul už před 2 miliony let. Čas od času se ale objeví svědci, kteří tvrdí, že monstrum na vlastní oči viděli i v současné době!

Megalodon je největší známou dravou prarybou. Jeho čelisti jsou obrovské, vědecké studie uvádějí, že na šířku mají asi 180 centimetrů. Proč přesně vyhynul, je stále otázkou diskuzí. Mnozí proto tvrdí, že stále ještě žije. Může prý přežívat v dosud neprozkoumaných částech oceánu, například v nejhlubším místě světa - Mariánském příkopu.

Megalodon byl podle vědců pravděpodobně nejdrsnější predátor, který kdy na naší planetě žil (žije?). Síla stisku jeho čelistí se nedá ani srovnávat s žádným jiným zvířetem, které je člověku známé.

Bájný žralok, který možná někde v hloubkách oceánu stále může žít, měl velmi brutální metodu lovu. Vždy se ponořil do určité hloubky a pak velkou rychlostí vyplaval nahoru směrem ke své oběti, do které narazil svými ostrými zuby. Takový náraz se podle vědců dá přirovnat k nárazu rozjetého nákladního vlaku, který má na přední části bodce. Oblíbenou potravou obřího žraloka byly například velryby - žralok je prvním nárazem omráčil, druhým kousnutím usmrtil. Další teorie zase tvrdí, že napřed velrybě ukousal ploutve, čímž ji znemožnil pohyb a pak ji sežral.

Anketa Věříte, že obří žralok Megalodon stále žije? Ano, žije 79 3862 hlasů Ne, nežije 21 1010 hlasů Hlasovalo 4872 lidí.

Co lidi vede k tomu, aby v existenci Megalodona věřili i nyní? Možná i to, že už dříve se ukázalo, že zvířata, o kterých si lidé myslí, že dávno vyhynula, tak stále žijí. Píše o tom web Exemplore.com.

Žralok velkoústý

Objeven byl až v roce 1976, od té doby bylo uloveno jen pět jedinců, jeden dokonce živý na pobřeží Kalifornie. Vědci mu dali čip, aby sledovali jeho pohyb. Nejčastěji se pohybuje v hloubce okolo 135 - 150 metry, k hladině se přibližuje až v noci, a to kvůli potravě. Dosahuje délky až 5 metrů a hmotnosti 680 kg. Má metr širokou tlamu se světélkujícími orgány na pyscích.

Latimérie podivná

Latimérie je ještě podivnější případ. Vědci se domnívali, že tato zvláštní ryba vymřela před 65 miliony let, v roce 1938 ji ale objevili u břehů jižní Afriky. Je označována za živoucí fosílii. Dosahuje délky 1,5 - 2 metry.

Krakatice obrovská

Legendy o bájném Krakenovi, který stahoval námořníky i s loděmi pod vodu, vyprávěli lidé odedávna. Potvrdit existenci krakatice se ale podařilo až v roce 1867. Teprve v roce 2004 se ji podařilo vyfotit, v dalších letech ji vědci také natáčeli v hlubinách. Monstrum může dosahovat délky kolem deseti metrů.

Kalmar Hamiltonův

Největší exempláře mohou podle vědců vážit přes půl tuny. I když bylo objeveno už v roce 1925, stále o zvířeti víme velmi málo. Je pravděpodobně ještě větší než krakatice, může dosahovat délky přes 14 metrů!

A podobné to může být i v případě Megalodona. To, že ho nikdo dlouhé roky nespatřil, nemusí znamenat, že neexistuje. Domorodci o zvířatech často vědí, ale protože jeho existenci nepotvrdil žádný biolog, zůstává oficiálně vyhynulý. Tak to bylo i v případě latimérie.

Zdroj: Profimedia Ilustrační foto

Důkazy z historie

Podle webu Exemplore existuje hrstka zdokumentovaných důkazů a svědectví, které naznačují, že Megalodon je stále na světě:

1875 - zaměstnanci britského královského loďstva našli během hlubinné expedice dva obrovské zuby, jejich stáří se datovalo jen 10 - 15 tisíc let do minulosti. Megalodon tady byl tedy prokazatelně ještě dávno potom, co vědci tvrdili, že už vyhynul.

1918 - australský přírodovědec David Stead zaznamenal událost, kdy se skupina zkušených rybářů odmítla vrátit na moře potom, co jim obří žralok zničil vybavení a sebral úlovek. Popsali ho jako 35 až 90 metrů dlouhé zvíře, nic takového prý předtím nikdy neviděli

60. léta - rybářskou loď ohrožoval obří bílý žralok, vypověděl to její kapitán. Byl přinejmenším tak dlouhý jako loď - cca 17 metrů. Že by si zvíře spletli s velrybou, námořníci odmítli.

2009 - vědci zkoumali Kalifornský záliv, podle místních tady žijí zvířata až třikrát větší než největší bílí žraloci a decimují populaci tamních mořských savců. Megalodona sice neobjevili, ale jedná se podle nich o ideální místo, kde by mohl žít

2012 - rybáři nedaleko Seychel přísahali, že zahlédli obrovského žraloka, který byl tak velký jako jejich loď, ta měla být přitom až 40 metrů dlouhá! Nebylo to prý poprvé, kdy obří zvíře viděli.

Podívejte se na reportáž TV Nova o smrtícím útoku žraloka v Marsá Alam:

NEPŘEHLÉDNĚTE:

HOROR: Opilý mladík skočil do bazénu plného žraloků! Večírek se rázem proměnil v boj o holý život

Matka dala chlapci odpuzovač žraloků! Vlezl s ním do moře a později toho hořce litoval