Opilec dvakrát boural, spolujezdec jej zbil a přivolal policii

O víkendu překvapil jablonecké policisty opravdu neobvyklý telefonát. Spolujezdec nahlásil svého opilého kamaráda za volantem. Po několika vybočeních z vozovky a nabourání do dopravní značky mu definitivně došla trpělivost. Za vinu mu dával především to, že jízdou ohrožoval jeho dvouletého syna.

Večer se autem vracela parta dospělých s dítětem z Jiřetína do Tanvaldu. Za volant si sedl podnapilý řidič, autem jeli další dva dospělí spolujezdci s dvouletým synem. Alkoholem posilněný řidič několikrát boural, pak došla otci dítěte trpělivost a přivolal na něj policejní hlídku.

Řidič při vjezdu do křižovatky zahnul doleva, řízení však nezvládl, vyjel ze silnice a narazil do dopravní značky. To ho však nerozhodilo a pokračoval v jízdě, jenže situace se po sto metrech opakovala, vozidlo sjelo z vozovky a spodní částí narazilo do kamene. A ani tehdy nezastavil. Auto dostal zpět na silnici a znovu se rozjel. Jenže to už jednomu ze spolujezdců došla trpělivost, dostal strach, především o svého syna. Dítě totiž nebylo ani upoutáno do autosedačky.

Donutil řidiče zastavit, vytáhl jej z auta a fyzicky napadl. Následně mu sebral klíče od vozidla a nekompromisně přivolal na svého známého policii.

Řidič nadýchal 2,31 promile alkoholu. „Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ sdělila tn.cz tisková mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová.

Dopravní policie nyní šetří všechny okolnosti události.

„Další informace prozatím sdělit nemohu. Prozatím je jisté akorát to, že byl spáchán přestupek, dítě nebylo připoutáno na sedačce,“ doplnila Sochorová.