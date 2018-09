V Ostravě se strany předhání ve volebních slibech! Co nabízí?

Největší šanci na úspěch má podle průzkumů hnutí ANO. Uskupení, jehož lídr je v současnosti primátorem Ostravy, by se chtělo v příštích 4 letech zaměřit především na modernizaci města. "My to město potřebujeme dostat na vyšší level - to znamená veškeré investice typu nové vědecké knihovny, nové koncertní haly..." vysvětlil primátor za ANO Tomáš Macura.



Druhý největší volební potenciál má v Ostravě hnutí SPD Tomia Okamury. Voličům slibuje dokončení klíčových dopravních staveb. Kromě toho chce ve městě prosadit také odkoupení akcií Ostravských vodáren a kanalizací.



KSČM se chce zaměřit na navyšování míst v domovech důchodců a bezplatné jízdné pro děti do 15 let. Věnovat by se chtěli také vyhlášení bezdoplatkových zón nebo odstraněním vyloučených lokalit. "Chtěli bychom následně nemovitosti vykoupit a buď je zrevitalizovat nebo zbořit a postavit na jejich místech nové nájemní byty," uvedl komunista Martin Juroška.



Prioritou Pirátů je zkvalitnit veřejný prostor, zefektivnit dopravu nebo se více věnovat životnímu prostředí. Váhu ale přikládají i důkladnějším analýzám dat a průzkumům ve městě - například chtějí na křižovatky dát čidla pro zjišťování kolon.



Uskupení Ostravak se chce zaměřit hlavně na zlepšení bezpečnosti v metropoli ve spolupráci s městskou policií.



ČSSD slibuje vyřešit vylidňování centra města. Tématem je i vyřešení problémů s parkováním. "Aby si lidé zaparkovali na okraji města, musí k tomu mít motivaci. Tou jsou vždy peníze, proto navrhujeme bezplatné parkování a následné využití parkovacího lístku jako prostředek pro cestu hromadnými dopravními prostředky," řekl sociální demokrat Jiří Srba.



Lidovci nabízí lidem v Ostravě zlepšení parkování a ovzduší, chtěli by ale také investovat do renovace kulturních objektů nebo sociálních služeb jako jsou nové domy pro seniory.



I Hnutí za lepší a čistou Ostravu (LEČO) chce lepší životní prostředí a i jeho cílem je zvýšit bezpečnost ve městě - třeba rozšiřováním služeben strážníků. "Chceme, aby se navýšil počet strážníků a finančně je namotivovat, aby neodcházeli," upozornila členka hnutí Libuše Přikrylová.



Občanští demokraté chtějí oživit centrum, které se i podle nich vylidňuje - chtějí tam proto stavět nebo rekonstruovat byty. "Z Ostravy mizí spousta hlavně mladých lidí a když už se nám nepodaří vrátit ty, kteří odešli, tak alespoň chceme přilákat další," vysvětlil jeden z hlavních bodů programu ODS Zdeněk Nytra.



O křesla v zastupitelstvu bude v Ostravě bojovat celkem 15 stran nebo hnutí. Lidé si zvolí také vedení ve 23 městských obvodech.