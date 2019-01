V Pardubicích se báli nevybuchlé pumy. Pod zemí našli něco jiného

Evakuace pardubické čtvrti Svítkov o víkendu nakonec neproběhne. Pyrotechnici měli obavy, že v zemi za městem je letecká puma, zjistili ale, že to je protiletadlový náboj, který není tolik nebezpečný. Kdyby evakuace proběhla, musely by domovy opustit tři tisíce lidí.

Hasiči, policisté i pyrotechnici se v pátek v devět hodin ráno sešli na poli ve Svítkově. Na dohled od rodinných domů bagrista pod dohledem pyrotechnika zabořil lžíci do země a postupně hlínu sypal vedle. Ve třímetrové hloubce se díky georadaru našel předmět, který nápadně připomínal leteckou pumu.

Obavy byly na místě. 1585 letadlových pum mělo za cíl zničit v roce 1944 pardubickou rafinérii. Bomby tehdy padaly i na obytné domy. Zhruba deset procent náloží nevybuchlo a zavrtalo se hluboko pod zem.

U svítkovského plochodrážního stadionu se brzy budou stavět domy, takže pyrotechnický průzkum se musel udělat. Za dvě hodiny našli specialisté nejdřív hromadu železa, ale taky náboj a střelu z 20milimetrového protiletadlového kanónu. Předmět je sice funkční, ale ne tak nebezpečný, aby se musela evakuovat celá čtvrť.

Manévry by se dotkly tří tisíc obyvatel, kteří žijí v okruhu jednoho kilometru okolo místa nálezu. Zastavená by byla železniční i letecká doprava. Plány počítaly s tím, že lidé by opouštěli své domovy v sobotu ráno a ti, kteří by neměli kam jít, by strávili čas na zimní stadionu.