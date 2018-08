V Pardubicích sjelo z dráhy letadlo se 168 turisty. Letiště je zavřené

Stroj americké společnosti SwiftAir, který si na léto pronajímá i s posádkami česká společnost Travel Service sjel ve středu odpoledne při přistání na pardubickém letišti z dráhy. Nikdo ze 168 cestujících se nezranil a ani letadlo by nemělo být vážně poškozené. Letiště je ale kvůli nehodě uzavřené a v noci budou uvízlý boeing vyprošťovat.

K incidentu došlo krátce po čtvrt na sedm večer. Pravidelná linka QS 1903 společnosti Smart Wings přilétala do Pardubic z řeckého Heraklionu. Po přistání letadlo sjelo z dráhy. Ta byla po vydatném dešti, který se přehnal nad Pardubicemi, mokrá. Stroj podle svědků zastavil tři metry za koncem dráhy.

"Nehoda se obešla bez zranění, ani letoun nejeví žádné známky poškození. V současné chvíli je letiště uzavřeno a celou situaci již řeší personál letiště ve spolupráci se společností Travel Service," uvedlo pardubické letiště na svém webu.

"Letadlo americké letecké společnosti SwiftAir, které jsme na operování linky z Heraklionu do Pardubic najali, se ve středu v podvečer při přistávacím manévru ocitlo mimo zpevněnou plochu pardubického letiště. Všech 168 cestujících je v pořádku," potvrdila pro TV Nova mluvčí Travel Servisu Vladimíra Dufková.

"Příčina události je předmětem šetření. Vzhledem k tomu, že provozovatelem letadla je americká letecká společnost a posádka je rovněž americká, primárně bude událost šetřena americkým leteckým úřadem. Posádka byla zkušená. Oba piloti mají nalétáno kolem 10 000 hodin," dodala Dufková.

Cestující, kteří letadlem měli odletět na Krétu, převezou autobusy do Prahy, odkud je na jejich dovolenou dopraví náhradní letadlo. "Vyproštění letounu se očekává ještě dnes v noci a provoz letiště by měl být zítra, tedy 2. 8. 2018, obnoven bez omezení," dodalo pardubické letiště.

Linka mezi Pardubicemi a Heraklionem měla problémy i na začátku července. Kvůli technické závadě nemohlo z Pardubic odletět letadlo na Krétu. Na něj v Řecku čekali desítky turistů, které mělo přepravit zpátky do České republiky, konkrétně do Brna. Ve stejnou chvíli měl technické problémy i letoun, kterým se měli vrátit z Heraklionu cestující do Prahy. Na krétském letišti tak na několik hodin uvízly dvě skupiny českých turistů.