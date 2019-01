V Paříži se po výbuchu zřítila budova, na místě jsou zranění

K výbuchu došlo v devátém obvodu na ulici Rue de Treviso. "Jedna budova se částečně zřítila, na místě je mnoho zraněných. Policie zatím nedostala hlášení o žádných mrtvých," sdělili podle portálu Daily Mail pařížští policisté. Na místě zasahuje asi 140 hasičů.

"Celá prodejna v přední části je pryč a další budovy v okolí jsou také poškozené," citoval portál The Sun mluvčího záchranářů. Trosky budovy pokryly celé okolí. Hasiči z budovy evakuují raněné pomocí žebříků.

Destruction for blocks after an explosion on rue de trvise pic.twitter.com/GsrLqyasQA