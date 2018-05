V pátek 11. 5. zahájí v Poděbradech 110. lázeňskou sezónu

Na velkolepé zahájení lázeňské sezóny, ve znamení hudby a zábavy, zvou starosta města Poděbrady PhDr. Ladislav Langr a generální ředitel akciové společnosti Lázně Poděbrady Ing. Petr Valenta. Sezóna bude slavnostně zahájena v lázeňském parku v Poděbradech na letním pódiu u Kongresového centra, od pátku 11. května a potrvá až do neděle 13. května 2018.

Páteční kulturní program je věnován jako pocta izraelské Netanye – partnerskému městu Poděbrady. Zazní izraelské písně, ale také taneční skupina Besamim představí kolové tance, připraven bude i workshop. Následovat bude tradiční židovská hudba Mackie Messer Klezmer BAND a scénický koncert studentů a absolventů Pražské konzervatoře s písněmi Barbry Streisand.



V sobotním programu si přijdou na své i děti. Už od 8 hodiny ranní oslaví rybářský spolek města Poděbrady své 100 výročí s rozmanitým programem na louce u Jezera. Na lázeňské kolonádě zazní mimo jiné dechová hudba Věnovanka, Apollobeat revival a také vystoupí známý zpěvák Milan Peroutka s kapelou Perutě. Sobotní večer zakončí koncert Beatles Revival.



Nedělní program odstartuje v ranních hodinách Běh barev, následovat bude slavnostní otevření Havířského kostelíku za doprovodu Pěveckého sboru a orchestru Gymnázia Jiřího z Poděbrad a sboru absolventů Cellegium 2010 a jeho sólistů. Program bude pokračovat Žehnáním pramenů u Eliščina pramene a celý slavnostní program zahájení sezóny zakončí koncert Filharmonie Hradce Králové pod vedením dirigenta Leoše Svárovského, kdy zazní Slovanské tance A. Dvořáka. Koncert Filharmonie sice zahájení sezóny zakončí, ale naopak odstartuje sérií koncertů hudebního festivalu Musica Poděbrady 2018, druhým koncertem z této série, Ústřední hudba armády ČR, zazní již o dalším víkendu, konkrétně v sobotu 19. 5. 2018.



Rozhodně si nenechte tyto oslavy výročí ujít, opravdu se bude na co dívat, co poslouchat a koštovat. Vstupné na akci je zdarma.



K příležitosti takto významného výročí si připravila společnost Lázně Poděbrady, a. s. speciální „Výroční pobyt 110 let“, na který mohou zájemci přijet po celý rok 2018. Na pobytu si mohou klienti lázní užít nejen tradiční lázeňské procedury, jako je uhličitá koupel, ale také novou proceduru pro tento rok - masážní lůžko Hydrojet.



Program 110. zahájení lázeňské sezóny v Poděbradech

Pátek 11. 5. 2018 :

Pocta izraelské Netanye - partnerskému městu Poděbrady

17:00 - Směs izraelských písní v podání poděbradských pěveckých sborů

17:40 - Taneční skupina Besamim, izraelské kolové tance, workshop

18:15 - Tremolo Ensemble, izraelské hudební uskupení

19:45 - Mackie Messer Klezmer BAND, tradiční židovská hudba

21:00 - Evergreen, koncert studentů a absolventů Pražské konzervatoře, písně Barbry Streisand



Sobota 12. 5. 2018:

8:00 - 13:00 - 100 let rybářského spolku Poděbrady, výstavy s rybářskou tematikou, rybolov pro

veřejnost, nafukovací hrad pro děti, doprovodný program Policie ČR, louka u Jezera

10:00 - 11:00 Férová snídaně, akce Hotelové školy

14:00 Dechová hudba Věnovanka

15:00 Módní přehlídka 2QUEENS

15:30 Apollobeat revival

17:00 Petr Kalandra Memory Band

18:00 Vernisáž výstavy Jaroslav Klát: Průniky realismu a abstrakce, Galerie Ludvíka Kuby

18:30 Milan Peroutka a kapela Perutě

20:00 Beatles Revival