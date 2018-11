Proč povinně nosit podprsenky v práci? Ženy zuří. ANKETA

Anketa Je vhodné, aby ženy v práci chodily bez podprsenky? Ano, nevidím v tom problém. 86 126 hlasů Ne, není to vhodné. 14 20 hlasů Hlasovalo 146 lidí.

Bouřlivou debatu žena odstartovala na britském fóru pro matky. Přestože podprsenka svou práci odvádí dobře - skrývá bradavky, zpevňuje poprsí - spousta žen se nejspíš shodne na tom, že to není zrovna nejpohodlnější kus oblečení. Když přijdou domů z práce a sundají si ji, přichází úleva.

Podle Nicoly ale není vůbec důvod, aby tohle ženy musely podstupovat. "To je fakt v roce 2018 problém, když přestanu do práce nosit podprsenku?" napsala. "Myslím si prostě, že jsou nepohodlné a že každý ví, že lidé mají bradavky. Já to nedělám proto, abych získala pozornost. Jen nechci být nucená nosit něco, co nechci," vysvětlila.

Vyjádřila své znechucení nad tím, že ženy nosí něco jen proto, aby se lidé kolem necítili nepříjemně nebo aby ženám necivěli na hrudník. "Koho zajímá, jestli něčí bradavky směřují dolů nebo do stran? Je rok 2018, neměli bychom něco nosit jen proto, že je to norma," napsala.

A jak lidé reagovali na její vyjádření? "Záleží na tom, jakou máte pracovní pozici a jak přísně u vás lpí na pravidlech. V mé práci byste byla požádána, abyste nosila podprsenku, anebo si oblékala něco, v čem by vám nešly vidět bradavky," napsal jeden z uživatelů.

"Nemyslím si, že je správné si myslet, že vidět něčí bradavky není nic neobvyklého, protože je máme všichni. Kde by to skončilo? To bychom nakonec na pracovišti mohli mít nudisty!" napsal někdo jiný. "Blůzy, obleky nebo formální sukně jsou také nepohodlné a všichni bychom byli radši v něčem pohodlnějším, ale tak to prostě u kancelářského oblečení nefunguje," vyjádřil se další uživatel.

Pro jiné je to ale něco samozřejmého. "Souhlasím - pokud pro vás nejsou pohodlné, tak je nenoste. Já třeba nenosím kalhotky už od roku 2001, protože mi nejsou pohodlné. Není to ničí věc, jen moje," podpořila Nicolu jedna z uživatelek.