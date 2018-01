PŘEHLED: Tyto mosty v Praze se musí opravit. Je mezi nimi i Karlův

Praha musela pro auta i tramvaje uzavřít Libeňský most. Zpráva Technické správy komunikací (TSK), kterou v pondělí projednal výbor pro dopravu magistrátu ale odhalila, že opravu nutně potřebují i další mosty, mezi nimi jsou i Palackého nebo Karlův most.

Karlův most v uplynulých letech prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Díky tomu je jeho mostovka ve velmi dobrém stavu, jsou to ale kamenné klenby a pilíře, jejichž stav TSK označila za uspokojivý až špatný.

Odbor technické výstavby tak připravuje další rekonstrukci jedné z nejznámějších pražských památek, při které by měly být nedostatky odstraněny. Zatím probíhají ale jen omezené průzkumné práce.

Ve velmi špatném stavu jsou i další mosty, po kterých denně projedou tisíce vozidel. Na Libeňském mostě byla už dříve omezena doprava. A podle zprávy TSK bylo na čase. "Stavební stav nejvíce narušených konstrukčních částí, především klouby rámů, lze klasifikovat i po provedení pomocného podpěrného systému v roce 2009 jako velmi špatný, hlavních kleneb jako špatný, a je proto nutné provést jejich rekonstrukci co nejdříve," varuje TSK.

Mimořádná prohlídka v roce 2013 odhalila, že u trámů rámové konstrukce dochází k progresivní korozi, která konstrukci oslabila místy až o 14 %. Podle norem jde o havarijní stav, varuje zpráva. Ministerstvo kultury bude letos rozhodovat, zda most zařadí mezi kulturní památky.

Radní pro dopravu Petr Dolínek ve čtvrtek odhalil, že na libeňské straně se u části mostu objevila koroze. Maximální nosnost je pouhých 5 tun. Most musel být uzavřen a TSK připravuje podepření poškozené konstrukce.

Do druhé nejhorší kategorie technického stavu mostu byl zařazen i Palackého most spojující Smíchov a Podskalí. U mostu z roku 1878 dochází k poškozování vylehčovacích klenbiček mostovky v důsledku nefunkční hydroizolace. TSK ale teprve potřebuje provést diagnostický průzkum, aby mohla zpracovat návrh na opravu mostu. Dolínek ale ve čtvrtek uklidňoval, že u dalších mostů nehrozí, že by musely být také uzavřeny.

"Nechci šířit paniku, ale tohle je bohužel opravdu vážné. Technický stav mostů v Praze je mnohem horší než vedení města, natož obyvatelé. tuší," napsal po jednání výboru zastupitel Matěj Stropnický na facebooku.

Podle zprávy je v Praze 700 mostů. Jejich stavební stav dělí TSK do sedmi kategorií, přičemž mosty v kategorii I jsou v nejlepším stavu, ty v kategorii VII v havarijním. Do této kategorie spadaly ve zprávě TSK tři mosty, všechny musel Magistrát uzavřít po prosincovém pádu Trojské lávky, ta ovšem byla "jen" v kategorii VI., tedy "velmi špatný".

Lávku u stanice metra Nové Butovice se Magistrát rovnou rozhodl zbourat a nahradit novou. Demolice by měla začít ve 2. čtvrtletí, ve stejném období by měla začít oprava obou lávek pro pěší u železničního mostu ba Výtoni. Ve čtvrtek byl za havarijní označen i stav Libeňského mostu.

V kategorii VI ("Velmi špatný") je 23 mostů, v kategorii V ("Špatný") pak 99 mostů. Mezi nimi i většina mostů přes Vltavu, včetně Hlávkova mostu, po němž vede magistrála, nebo Barrandovského mostu, který nese Pražský okruh.

Ve stejné kategorii jsou i Jiráskův, Čechův a Mánesův most nebo most Legií.

"Když se podíváme na ten seznam mostů z před tří let, tak tam už řada z nich není. Já se snažím získat pro správce mostů více peněz," tvrdil TV Nova radní Dolínek. Zaručit, že na dalším mostě nebude muset být omezena doprava, stejně jako na Libeňském, ale nemohl.