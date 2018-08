V Praze podle Marvanové vzniká tajná koalice! Přišla tvrdá odpověď

Opoziční strany ODS a hnutí ANO zvažují v hlavním městě spolupráci. Na sociálních sítích na to upozornila kandidátka za Starosty Hana Marvanová. Šéf ANO Andrej Babiš to popřel. A spolupráci vylučuje i šéf pražské ODS.

V Praze začala tvrdá předvolební válka. A jednou z těch, kdo začal střílet ostrými, je Hana Marvanová, lídr Starostů a nezávislých, když se na sociálních sítích tvrdě opřela do hnutí ANO a ODS.

"Představitelé ODS v Praze zřejmě chtějí pokračovat v praxi pověstných pražských kmotrů. Jen hlavními postavami je Jaroslav Faltýnek, který je novým Romanem Janouškem, a jeho právník Hlína, který řídí všechny důležité zakázky. To se ovšem v Babišových médiích nedočteme. Voliči by to ale měli vědět," zveřejnila Hana Marvanová na svém profilu na Facebooku.

Její slova okamžitě vyvolala bouři mezi pražskými komunálními politiky. Předseda pražské ODS Tomáš Portlík její slova okamžitě zpochybnil: "Pravda na tom žádná není. Já už jsem toho slyšel z více stran, já si myslím, že to je nečestný boj před volbami."

Marvanová však tvrdí, že je spolupráce ANO a ODS reálná a opírá se přitom o dřívější vyjádření právě ODS. "Paní Udženija se jasně vyjádřila, že podporují v řadě hlasování ANO v zastupitelstvu a dokonce nabídli ANO toleranční patent. To bylo v květnu letošního roku. Asi by si to měla ODS vyjasnit a měla by v tom být transparentní ve vztahu k voličům," myslí si Marvanová.

První místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek, kterého Marvanová nepřímo obvinila z korupce, se přes opakované pokusy a žádosti nevyjádřil. Místo něj reagoval jeho stranický šéf a premiér Andrej Babiš. "Nesmysl. Marvanovou nikdo nemůže brát vážně," reagoval Babiš prostřednictvím SMS.

ODS dlouhodobě spolupráci s ANO odmítá a staví se spíše do opozice. Podle politologů by voliči ODS brali uzavření této koalice jako zradu a stranu by opustili. "Pro občanské demokraty je nevýhodné spolupracovat s Andrejem Babišem, protože řada voličů odešla od Babiše k ODS z důvodu nespokojenosti například s EET," vysvětlil politolog Jan Kubáček.

Jak dopadnou volby právě v hlavním městě je pro politické strany důležité. Podle odborníků je pražská politika sledovaná více než politika v jiných krajích a je spojená s tou celostátní. Praha je také jedno z mála velkých měst v České republice, kde není ANO hlavním favoritem.