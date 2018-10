V Praze utekl vězeň. Zadržení nechte na nás, prosí policie

"Muž v pondělí nedovoleně odešel po šesté hodině ráno ze svého zaměstnání v Praze 9. Stejně jako každý den nastoupil ráno do práce coby skladník. Poté, co se v šatně převlékl do pracovního oděvu, si šel ještě ven zakouřit a od té doby ho již nikdo neviděl," popsal policejní mluvčí Jan Rybanský.

Dodal, že vězeň ve firmě pracoval přibližně půl roku a podle kolegů byl až dosud spolehlivý a bezproblémový. Jeho zmizení proto spolupracovníky zaskočilo.

"Kriminalisté prošetřováním případu zjistili, že Lukáš má vztah a vazby na Valašské Meziříčí a okolí. Není však vyloučeno, že se bude pohybovat v Praze v prostředí bezdomovců a narkomanů," popsal Rybanský.

Hledaný vězeň je vysoký mezi 170 a 180 centimetry, má řídké vlasy a modré oči.

"Pohřešovaný by neměl být nebezpečný, nicméně jeho zadržení ponechte na policistech. Pokud jste ho někde viděli, nebo víte, kde se v současné době zdržuje, kontaktujte linku 158," uzavřel policejní mluvčí.