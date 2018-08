Ledové zmrzliny a sprchy! Takhle se chladí zvířata v pražské ZOO

Mnohá zvířata najdou návštěvníci v těchto horkých dnech ve venkovních bazéncích nebo je mohou pozorovat při tom, když je chovatelé sprchují hadicí. Lední medvědi pak mají kromě bazénu i trysky s rosením nebo ledovač a ochlazují se zmrzlinou ze zmražených ryb, ovoce a zeleniny. Opice zase dostávají zmrzlinu z ovoce zamraženého v ledu.



"Myslím, že i když je většina zvířat na teplo zvyklá, v těchto opravdu horkých dnech s tím mohou mít problémy víceméně všechna. Stejně jako my. Jsou teploty, které zvládáme dobře, ale když je opravdu velké vedro, tak to dělá problém úplně každému," říká Vít Lukáš, kurátor primátů pražské zoo.

Základem, jak ochránit zvířata před horkem, je nechat jim otevřený přístup do vnitřních prostor. Tam bývá chladněji, než venku, a zvířata tam mohou nerušeně odpočívat.



„Pokud bychom podcenili přípravy na to vedro, hrozila by u zvířat dehydratace, přehřátí, takže základem je neustálý přístup k vodě. U většiny zvířat v zoologické zahradě, ne jen tady u goril, se jim snažíme nechat přístup jak do vnitřních prostor, tak do venkovních výběhů, aby si sama mohla vybrat, kde mají příjemnější prostředí, kde je třeba větší průvan nebo trošku chladnější teplota,“ dodává Vít Lukáš.



Možnost ochlazení zoo připravila i pro návštěvníky. Stánky se zmrzlinou a chlazenými nápoji doplňují třeba dětské brouzdaliště nebo mlžítka, která jsou rozmístěná po celém areálu a zpříjemňují tak prohlídku i v těchto extrémně horkých dnech.