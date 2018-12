Autobus se srazil s náklaďákem! Šest zraněných, z toho dva těžce

Na místě nehody v ulici U tabulky v Horních Počernicích je několik zraněných. Jednoho z nich musel přepravit do nemocnice vrtulník.

"Dvě osoby po vyproštění byly ve vážném stavu, jedna se středně těžkým poraněním a tři osoby byly zraněny lehce. Všichni jsou již na cestě do nemocnic a to do hodiny od přijetí tísňové výzvy," informovala mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová.

"Podle prvotních informací ze Zdravotnického operačního střediska je na místě 6 zraněných osob z toho 2 zaklíněné osoby vyproštují hasiči. Na místě pomáhá vrtulník, 3 jednotky rychlé záchranné služby, inspektor i lékař a dojíždí speciální vůz Atego," popsala situaci Poštová.

Policisté na místě řídí dopravu a žádají řidiče, aby respektovali jejich pokyny. Ulice U Tabulky je uzavřená. Policisté odklání dopravu do ulice Bystrá. Na místě jsou policisté oddělení dopravních nehod a kriminalisté odboru vyšetřování dopravních nehod. Ti budou celou událost prošetřovat.

Podle twitteru Pražské integrované dopravy došlo k nehodě několik minut po půl deváté. "Autobus linky 220 spol. Arriva City mířil od Logistické zóny Horní Počernice směrem na Černý Most. Okolnosti nehody jsou předmětem vyšetřování," napsali.