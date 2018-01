V rybníku na Jihlavsku našli auto! Byl v něm mrtvý 18letý mladík

Kolem osmé hodiny ranní dostali hasiči hlášku, že v rybníku mezi obcemi Krahulčí a Dobrá Voda na Jihlavsku je auto. Hasiči na místě opravdu auto našli, potápěči ho přivázali a pomocí jeřábu dostali z vody. V autě bylo mužské tělo bez známek života.

Není přesně jasné, kdy se auto do vody dostalo a jak. Podle místních je klidně možné, že havarovalo do rybníku už v noci, ale nikdo si toho do rána nevšiml. V autě se utopil 18letý mladík, který ho řídil.

Podle reportéra TV Nova je možné, že auto dostalo na silnici smyk a skončilo v rybníku. Na silnici vedle vodní plochy je totiž námraza.