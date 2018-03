V sobotu znovu měníme čas. Brzy už by to ale mohlo být naposledy!

Ani letos se nevyhneme posunu času. Jedná se přitom o tu méně příjemnou změnu, už v noci ze soboty na neděli posuneme ručičky o hodinu dopředu, a to přesně ve dvě hodiny ráno. Spát tak budeme o hodinu méně. Zpět se čas vrátí až na konci října.

Neustále změny času už ale mnohým lezou na nervy. Záležitostí se dokonce zabývají už i politici. "Doufám, že letos zažijeme jeden z posledních přechodů na letní čas," říká senátor Petr Šilar, který stojí v čele iniciativy For Only One Time (Pro jeden čas).

Anketa Jak zvládáte posun času? Dobře, vůbec ho nepociťuji 26 57 hlasů Špatně, vzpamatovávám se z něj několik dní 74 160 hlasů Hlasovalo 217 lidí.

Celá věc se dostala na půdu Evropského parlamentu, který přijal rezoluci týkající se zrušení střídání času. Teď se jí musí vážně zabývat Evropská komise, která by si měla nechat vypracovat důkladnou analýzu důležitou pro přijetí příslušných zákonů.

V některých zemích už si střídání času sami zrušili. "Mezi ně patří Island, norské ostrovy Jan Mayen, Špicberky, ale také Rusko, Bělorusko a velmi bouřlivé debaty týkající se zrušení střídání času momentálně probíhají také v Polsku," vyjmenoval Šilar.

Co jste o střídání času možná nevěděli

Věděli jste například, že od roku 1940 do roku 1942 byl u nás letní čas nepřetržitě? V USA byla naopak v roce 1919 změna času úplně zrušena, protože lidem vadilo, že musí vstávat i chodit spát dříve. O pár let později se ale k experimentování se změnami vrátily.

Od roku 1979 byl u nás každoroční letní čas zaveden na stálo, platil od konce března do konce září, v roce 1996 se pak posun zpět na zimní čas zavedl až na poslední říjnový víkend.

Zajímavostí je také to, že změna času není úplně zadarmo. Úspory, kterými mnozí argumentují, tak jsou podle Šilara přinejmenším diskutabilní. "Podle indexu Chmura ECONOMICS & Analytics stojí změna času USA každoročně 434 milionů dolarů. Každý obyvatel USA tak přijde díky posunu času skoro o dva dolary," uvádí Šilar.

Index započítával zvýšené finanční náklady, které souvisí se sníženou produktivitou lidí pracujících v kanceláři, vyčísloval ekonomické náklady v souvislosti se srdečními záchvaty, úrazy na pracovišti a potřebnými kybernetickými zásahy. Analýza však nezahrnovala dopad automobilových nehod či zranění v oblasti výroby.

Podle Šilara navíc řada dopadů ani vyčíslit nelze: "Jak přepočítáme na peníze unavené malé děti, které maminky vedou o hodinu dříve do mateřské školky, bolesti hlavy, vyšší riziko infarktů a sebevražd, předrážděnost citlivých lidí, jejich deprese či zvýšenou spotřebu tabákových a kofeinových výrobků a jejich dopad na naše zdraví?"

Podle Evropské komise je střídání letního času vhodné z toho důvodu, že se tím podporují volnočasové aktivity občanů během léta, ale i z důvodu zachování harmonizace kalendáře pro řádné fungování vnitřního trhu.

