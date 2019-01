V Srbsku chytili muže Islámského státu. Chystal útok na Putina

Jednadvacetiletého Armina Alibašiće měly orgány zadržet v jižním Srbsku kvůli podezření z přípravy teroristického útoku během Putinovy návštěvy Srbska. Informoval o tom ruský deník The Moscow Times.

Vladimír Putin do srbského Bělehradu přiletí ve čtvrtek - očekává se, že se srbským prezidentem podepíšou několik bilaterálních dohod o spolupráci a budou řešit napětí mezi Srbskem a Kosovem.

Podle srbských médií měl zadržený muž u sebe pušku s optickým zaměřovačem a nůž. V jeho bytě pak našly pořádný arzenál, materiál na výrobu bomby a také vlajky džihádistické organizace Islámský stát.

Podle vyšetřovatelů chtěl útok provést ve čtvrtek ráno poté, co Putin dorazí do Bělehradu. Podle místních médií muž patří k hnutí Wahhabi a chtěl se dostat do Sýrie.

Zdroje ruské agentury ale tvrdí, že jeho zadržení nesouvisí s příletem Putina do Srbska. Putinův bezpečnostní poradce Jurij Ušakov přesto vyjádřil naději, že Srbsko zajistí ruskému prezidentovi během jeho pobytu bezpečnost.