V suchu a teplu se daří sršňům a vosám! Po bodnutí může jít o život

Mnoho zvířat snáší horko velmi špatně, to ale neplatí pro některý hmyz, který je naopak velmi aktivní. To potvrzují také hasiči, kteří zaznamenali výrazný nárůst zásahů. "V období od 1. 7. 2018 do 18. 8. 2018 hasiči v celém Zlínském kraji vyjeli k 195 případům likvidace obtížného hmyzu. Nejčastější výjezdy jsou kvůli sršňům," potvrdil mluvčí hasičů Roman Žemlička.

Sršeň obecná, která se v České republice vyskytuje, vzbuzuje velké obavy zejména kvůli velikosti a hlasitosti bzučení. Bodnutí je vzhledem k hlubšímu průniku pod pokožku bolestivější, ve skutečnosti ale představuje menší nebezpečí než bodnutí včelou.

Jed včely je totiž několikrát toxičtější a tělo se tak s ním vyrovnává mnohem hůře. "Zdravému člověku tedy sršeň neublíží, ale bodnutí je bolestivější. Bodnutí však může být nebezpečné pro děti, starší nemocné osoby a hlavně pro alergiky, kde hrozí nebezpečí anafylaktického šoku," upozorňuje Žemlička. Nebezpečná mohou být také mnohačetná bodnutí v oblasti krku, očí, nosu a úst.

Hasiči nejezdí likvidovat jednotlivé kusy, soustředí se na odstraňování celých hnízd, když se lidé dostávají do bezprostředního ohrožení života. Zlínští hasiči doporučují, aby lidé sršní hnízda nelikvidovali na vlastní pěst.

"K hnízdu se nepřibližujte, nebraňte jim ve výletu a nesnažte se hnízdo sami likvidovat. I hasiči při likvidaci používají ochranné prostředky spočívající v ochranné kukle, v ochranném oděvu a rukavicích a také v izolačním dýchacím přístroji, protože se nedoporučuje dýchat směrem nebo v blízkosti sršního hnízda," dokončil Žemlička.

V případě, že se rozhodnete zlikvidovat například vosí hnízdo, je nejideálnější provést to pozdě odpoledne nebo k večeru, kdy je v hnízdě nejvíce jedinců.