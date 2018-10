V superpotravině našli pesticidy! Inspekce varuje před goji

"Uvedené potraviny byly vyrobené ze zásilky dvou tun nevynevyhovující suroviny goji společností POEX Velké Meziříčí a.s., jejím dodavatelem je společnost Wolfberry s.r.o. z Brna," uvedl mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

Silný insekticid, který byl v goji objevený v množství 0,045 mg/kg, se nazývá carbofuran a je od roku 2008 v celé Evropské unii striktně zakázaný. V plodech našli i další insekticid amitraz v množství 0,88 mg/kg, povolené maximum je přitom 0,25 mg/kg.



Závadné plody kustovnice se objevily hned ve třech různých směsích:

Fruit Exclusive – Goji – sušené ovoce kustovnice čínská, 100 g, výrobce: POEX Velké Meziříčí, a.s., distribuiváno společností Kaufland ČR. Výrobní šarže:

L816600731, DMT: 15.6.2019

L816300731, DMT: 12.6.2019

L822200731, DMT: 10.8.2019



Směs ovoce s křupinkami, 400g (goji ve směsi 22 %), výrobní šarže L822800731, DMT: 16.5.2019, distribuováno společností České cukrovinky

Směs cornflakes MIX s ovocem, (goji ve směsi 15 %), výrobní šarže L817700731, DMT: 26.3.2019, distribuováno společností České cukrovinky





Inspekce pak doporučuje všem, kteří si některý z produktů již zakoupili, aby jej v žádném případě nejedli.

SZPI obdržela podnět o vadných šaržích skrze evropský systém rychlého varování RASFF. Všichni prodejci musí zmíněné šarže okamžitě stáhnout z oběhu, s dotčenými provozovateli chce inspekce zahájit trestní řízení.

Není to přitom poprvé, co v goji našli inspektoři zakázané látky. Naposledy to bylo letos na jaře - dokonce hned dvakrát.