V synagoze v Pittsburghu se střílelo! Minimálně osm mrtvých

Záchranné složky dorazily na do synagogy Tree of Life v 10 hodin místního času (16:00 našeho času). Policisté v místě zásahu museli použít své služební vozy jako štíty, protože i po nich střelec zahájil střelbu.

Muž podle server Russia Today křičel protižidovská hesla. "Všichni Židé musí zemřít! Nezaslouží si žít!" citoval web útočníka, který střílel poloautomatickou puškou typu AR-15. U sebe měl i několik pistolí Glock a podle místních zdrojů umístil do synagogy také výbušninu.

Detaily dramatického zásahu sledovala americká média skrze policejní rádio. "Čtyři mrtví v atriu," znělo z vysílačky. "Mám jednoho přeživšího," ozval se další policista. Hlídky na místě už si musely zavolat i o posilu, dorazily jednotky rychlého nasazení (SWAT).

Podle místních médií by už mělo být obětí nejméně osm. Tři policisté měli být postřelení, zraněných je prý mnoho.

ALERT: There is an active shooter in the area of WILKINS and Shady. Avoid the area. More info will be released when it is available.