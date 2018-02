V Sýrii byl sestřelen ruský letoun, pilota zajali a popravili

Ruská stíhačka Suchoj byla v sobotu odpoledne sestřelena poblíž města Idlib na severu Sýrie, uvádí portál BBC. Osud pilota zatím není potvrzen, byl ale sestřelen nad územím ovládaném rebely.

Podle Syrské observatoře pro lidská práva, která monitoruje dění v Sýrii z Londýna, byl pilot zajat. K sestřelení se zatím nepřihlásila žádná ze skupin rebelů, které v oblasti operují.

Video showing the site of the crash of a Russian jet after being shot down over Saraqib pic.twitter.com/tWGynAn62b