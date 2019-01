V Tachově někdo střílel po autě podnikatele. Ten se bojí o život

Na dveřích auta jsou v karosérii čtyři důlky od střel. Podnikatel má za to, že mu chtěl někdo ublížit. "Mám obavy, protože nevíte, kdo za tím je. Co se děje. A co bude vlastně cílem," bojí se muž.

"Zabýváme se oznámením 42letého muže z Tachova, který uvedl, že na jeho vozidlo někdo střílel s úmyslem ho ohrozit na životě," uvedla mluvčí tachovské policie Dagmar Jiroušková.

Expert na zbraně je přesvědčený o tom, že se střílelo z volně prodejné airsoftové pistole. I ta ale podle jeho slov může člověka zranit. "Z blízké vzdálenosti může rozbít i boční sklo auta. Nesmí se s ní ale ohrožovat život, zdraví nebo majetek, jako v tomto případě," tvrdí odborník na zbraně Lukáš Šeršeň.

Po podnikatelově autě někdo střílel před barem v Tachově. "Bylo tu docela dost hostů. Ale já si myslím, že ke mně do podniku se spíš chodí napít, někdy i opít. Ale určitě ne střílet," myslí si provozovatel baru v Tachově.

U baru se podnikatel setkal se svým známým. Najednou zahlédl muže, který ho měl před nedávnem fyzicky napadnout. Přivolal proto policisty, kteří podezřelého vyslechli.

Hned potom, co odjeli policisté, podnikatel nastoupil do auta. Odjížděl z parkoviště. Než najel na hlavní silnici, tak zaslechl, jak po něm někdo střílí. Ten střelec mohl stát nějakých 10 až 15 metrů od auta.

Muž tachovské policii, jak nám řekl, příliš nevěří. Proto se rozhodl trestní oznámení podai i na Vrchní státní zastupitelství v Praze.