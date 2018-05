V Tatrách jsou zoufalí! Dětskou nemocnici si oblíbili medvědi

Provozovatelé dětské nemocnice v Dolním Smokovci jsou už zoufalí. Jejich areál si oblíbili medvědi, kteří prakticky každý večer mezi nemocničními budovami korzují. Nemocnice má kontejnery na odpad pod zámkem, radnice do podobných opatření investovala miliony eur, ale medvědi stále vybírají volně dostupné kontejnery.

"Ti medvědi chodí od 6 večer do 6 ráno, nemají strach před autem, troubením, plašením už jsou zvyklí," řekla TV Markíza ředitelka Šrobárova ústavu v Dolním Smokovci Miroslava Mištunová. Podle správce nemocničního areálu Vladimíra Kotry medvědi do areálu vnikají už 10 let, letos ale se objevili už v březnu.

Ústav si z vlastních peněz vybudoval klec, v níž jsou popelnice uzamčené. Problém se ale nevyřešil. Medvědi se dál procházejí po nemocničním areálu a zkracují si cestu k volně dostupným kontejnerům.

"Udělali jsme, co bylo v našich silách, ale obyvatelé, návštěvníci Dolního Smokovce a také naši pacienti jsou ohroženi," varuje ředitelka Mištunová. Medvědi si už v areálu nemocnice krátili čas hrou s lampou. Vedení nemocnice nechtělo nic riskovat a hned nechalo vybudovat kolem popelnic klec, co je jim to ale platné, když jen o kousek dál jsou popelnice volně dostupné.

Radnice potvrdila TV Markíza, že ne všechny kontejnery jsou chráněny. Město chce řešit druhou etapu, snažíme se dostat do vlastnictví nebo do správy pozemky, kde bychom takové stavby mohli postavit," řekl Markíze přednosta Městského úřadu ve Vysokých Tatrách Eugen Knotek. Město už v přepočtu za více než 30 milionů korun vybudovalo na pozemcích, které spravuje, 57 stanovišť pro kontejnery.

Tatry by jich potřebovali dalších nejméně 100, problémem jsou kromě pozemků i peníze. Medvěd je ale chráněný, tudíž s tím hajní nemohou nic dělat, pokud někoho přímo neohrožuje na životě. Lidem radí, aby byli při vynášení odpadků opatrní.

Je to přitom jen pár dní, co malé děvčátko na školce na sídlišti Juh v nedalekém Popradu uštknula jedovatá zmije. Uštknut byl i muž, jehož zahrada se školkou souvisí. V městské části Matejovce pak neznámý střelec postřelil dvě děti, které se zřejmě hlučně bavily na ulici.