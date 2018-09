V Teplicích se střílelo. Cizinec skončil v nemocnici

Několik střelných ran zaslechli návštěvníci supermarketu na teplickém sídlišti. Před vchodem došlo k potyčce dvou mužů, nejprve se pohádali, pak se podle svědků do sebe pustili hlava nehlava. "To vyústilo ve střelbu. Policisté na místě zadrželi podezřelého cizince, probíhají úkony trestního řízení pro podezření trestného činu z pokusu těžkého ublížení na zdraví a výtržnictví," řekla pro televizi Nova Ludmila Světláková, mluvčí Policie ČR Most.

Svědci popsali, že se ozvaly rány, které spíše připomínaly petardy. "Tady po sobě pálili Rusáci. Slyšela jsem jako řachu, nějakou ránu, myslela jsem si, že děti střílej petardy. Tak mi teda bylo řečeno, že se tady střílelo," uvedla svědkyně střelby.

Postřeleného odvezla záchranka do nemocnice. Měl ránu v hrudníku, ale byl mimo ohrožení života. "41letého muže se střelným poraněním jsme na místě ošetřili a po stabilizaci základních životních funkcí byl převezen na chirurgické pracoviště k dalšímu ošetření,“ řekl Prokop Voleník, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.

Zbraň byla také zajištěna policií a předána k balistice. "Policie zbraň zajistil, bude předmětem zkoumání na oddělení balistické techniky," dodala Ludmila Světláková.

Střelce policie zadržela krátce po útoku. Ani se nesnažil skrývat. Auta obou cizinců policie zajistila kvůli dalšímu vyšetřování.

Proč došlo k potyčce, policie vyšetřuje. Zatím není jasné ani to, jaká zbraň byla při útoku použita. Vzhledem k nutnosti znaleckého zkoumání šlo ale zřejmě o podomácku upravenou pistoli.