V Těšíně zakázali žebrání! Chtějí vyhnat bezdomovce z centra

V ulicích Českého Těšína by mělo být podstatně méně žebráků. Úředníci schválili vyhlášku, která by je měla dostat z centra města. Tam často žebrají i občané Polska.

Desítky žebráků každý den na stejných místech Českého Těšína a stále stejné otázky: "Nemáš korunku navíc nebo cigaretu?" Toho by místní měli být už brzy ušetřeni, což podle ankety v ulicích slezského města vítají.

"My ty lidi neokrádáme. My se jich slušně zeptáme a buď nám peníze dají, nebo ne. To je na nich," říká jeden z bezdomovců. "Myslím, že to je na houby, protože nemáme žádný jiný výdělek a co máme dělat? Umřít?" přidal se další. "Místo aby nás tolerovali, tak nás chtějí ještě víc potopit," uvedl jiný.

Městští strážníci zatím budou moci žebráky z města vykázat, pokutovat nebo předvést na policii. "Je to v podstatě reakce na stížnosti občanů, kteří byli obtěžováni v okolích supermarketů a na ulicích," prohlásil strážník městské policie.

Žebrání bude zapovězeno v celé historické části města, v podchodu pod nádražím, na nábřeží a na parkovištích kolem nákupních center.

V sousedním Polsku už podle zákona žebrání postihují. I z toho důvodu se začali žebráci stahovat právě na českou stranu Těšína. Převážně se přitom jedná o osoby závislé na alkoholu nebo jiných látkách.