V Torontu vraždil 29letý mladík. Zabil dvě dívky (18 a 10 let)

Motiv útoku policisté zatím neznají. Podle rodiny ale trpěl Hussain vážnými psychickými problémy. To dokládají i lékařské záznamy, podle nichž se osm let léčil. Podle policistů neměl žádný záznam v trestním rejstříku.

"Těžko hledáme slova, ale musíme promluvit a vyjádřit naši nejhlubší soustrast rodinám, které teď kvůli hroznému činu našeho syna trpí," uvedla podle webu Global News rodina útočníka.

"Náš syn trpěl vážnými psychickými problémy, bojoval celý život s psychózou a s depresemi. Snahy lékařů byly neúspěšné, nevyléčily jej léky ani terapie. Ačkoliv jsme se celý jeho život snažili mu pomoci, nikdy nás nenapadlo, jaký zničující konec to bude mít," napsala rodina.

Podle Global News byl Hussain synem kanadských rodičů pocházejících z Pákistánu. Rodinu zasáhlo v minulosti několik tragédií. Hussainova sestra zemřela při autonehodě. Jeho bratr je po mrtvici dlouhodobě upoután na nemocniční lůžko.

"Řeknu to takhle: Byl to pracující kluk. Nebylo to jedno z těch děcek, která postávají za domem a kouří marihuanu," popsal soused útočníka, který se živil jako prodavač v lékárně.

Hussain začal v neděli okolo 22. hodiny střílet po návštěvnících restaurací v populární řecké čtvrti v Torontu. Záchranáři ošetřili 15 lidí. Osmnáctiletá Reese Fallonová zemřela bezprostředně po útoku. Čerstvá maturantka se toužila stát zdravotní sestrou.

V pondělí přišla smutná zpráva z nemocnice. Následkům střelných zranění podlehla také desetiletá dívka.