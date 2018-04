V ulicích Detroitu zuří paintballová válka, policii se nedaří ji potlačit

Detroitská policie oznámila posilování jednotek přes celý víkend, aby potlačila paintballovou válku, která se koná v celém městě. Policisté ve spojení s akcí propagovanou na sociálních sítích zadržela již šest lidí, uvádí portál CBS.

Policisté také vyzvali obyvatele, aby se do probíhajících bitev nezapojovali. "Jestli chcete pracovat s námi a zastavit násilí, existuje celá řada, které můžeme udělat, ale pořádat paintballové bitvy ve městě není jednou z nich," nechal se podle CBS slyšet policejní náčelník James Craig na páteční tiskové konferenci.

Craig označil akci za dobře myšlenou, nicméně zavádějící. Policie v rámci válek zadržela již šest lidí. Jedním ze zatčených je Davon Williams, kterého zadržel kapitán Darrel Patterson, když v neoznačeném autě narazil asi na 50 lidí. Jakmile rozhoukal sirénu, zasypala jeho auto salva kuliček.

Williams byl podle CBS obžalován ze dvou přestupků, policie navíc zatkla dalších pět lidí. Čtyři z toho vyvázli jen s pokutou.

PAINT UP, GUNS DOWN?



Well-intentioned, however, misguided. Chief Craig addresses the recent gun violence reduction efforts in the city of Detroit. #DPD pic.twitter.com/bFecWhKv5D