V USA nezvládají přívaly sněhu, na Česko se žene silný vítr!

Místo sváteční pohody musí obyvatelé pensylvánského města Erie neustále odhrabovat sníh. Od neděle ho napadlo více než 80 centimetrů, policie všechny motoristy varuje před neprůjezdnými a nebezpečnými silnicemi s obrovským množstvím uzavírek, informuje britská BBC.

Meteorologové varují, že další sníh napadne ve středu, místy se může tvořit silná a nebezpečná ledovka či náledí. Podle Národního meteorologického centra Cleveland padají den co den nové rekordy a nahrazují ty z roku 1956.

So, since 12 AM Christmas Day, #EriePA has gotten over 55 inches of snow. Their average for December and January COMBINED is just over 57 inches. Here's what Erie looks like right now: pic.twitter.com/NigHc79iGD