Valentýn v Ulici: Vášnivá líbačka, společná noc i přírůstek do rodiny

Valentýnský týden bude v Ulici stát za to! A protože je to svátek zamilovaných, o intimní chvilky nebude nouze. Dojde na vášnivou líbačku a i první společnou noc.

Následující dny se v Ulici ponesou ve znamení milostných vzplanutí. Jenže zatímco jedni budou zářit štěstím, jiným zůstanou oči pro pláč.

Vypadá to, že Anička s Bedřichem se pomalu dostávají z bolestného rozchodu. Béda minulý týden skončil v posteli s Jindrou, Anču už brzy čeká sblížení s Evženem, se kterým kolem sebe doposud jen kroužili. Na Valentýna se Evžen osmělí k prvnímu polibku. A kdo ví, jestli zůstane jen u toho!

Pořádný posun nastane také u Věrky. S Michalem, který byl její první láskou, je jí čím dál příjemněji. Dokonce už se políbil a v tomto týdnu u ní šarmantní dlouhán stráví noc. Jak to mezi nimi bude dál? A co na to Luboš?

Pořádná změna čeká Terezu a Davida. Přivítají totiž přírůstek do rodiny! Mysleli jste si, že si tento sympatický pár pořídí miminko? Na to si budete muset ještě počkat. Ujmou se zatoulaného pejska, který jim obrátí život naruby.

To na Roberta čeká šok! Adriana totiž začne přemýšlet o miminku. Jenže jen u přemýšlení nezůstane. Jak Robert zareaguje, když jeho manželka přinese domů oblečky pro miminko? A je Adriana skutečně těhotná?

Komu se naopak Valentýn nevyvede podle představ, bude Vendula. Ta si už před nějakým časem uvědomila, že Pavel je pro ni víc než jen kamarád. V minulosti ho ale odmítla a Pavlovi proto nedochází, že teď by o něj mohla mít zájem, a dál ji bere jako kamarádku. Jak zareaguje, když mu Vendula přizná pravdu?

