Válka o pašeračku Terezu: Sprostě se o ni hádají pákistánské úřady

Podle celníků prošla Tereza přes dvě protidrogové kontroly, přes které by se s takovou zásilkou dostat neměla. Podle zákona má Protidrogový útvar právo tento případ vyšetřovat. Celníci však údajně ještě nejsou připraveni mladou Češku vydat. Útvary si mezi sebou mají vyměňovat oficiální dopisy. Už po zadržení Češky prý padala mezi nimi na letišti "sprostá slova".

České ministerstvo zahraničních věcí s Pákistánem vyjednává. "Termín pro uskutečnění konzulární návštěvy zadržené Češky nebyl prozatím ze strany pákistánského ministerstva vnitra potvrzen, naše ambasáda ho nicméně v uplynulých dnech již urgovala, a to nejen u ministerstva vnitra, ale také u pákistánského ministerstva zahraničních věcí," popsala mluvčí ministerstva zahraničních věcí Irena Valentová.

Video ze zadržení Terezy

Češka se i nadále nachází ve vazbě v láhaurské věznici Kotlakhpat a vyšetřování případu provádí celníci. "V kontaktu s věznicí je náš honorární konzul v Láhaur. Zadržená se na nás zatím s žádostí o konzulární pomoc neobrátila, ale naše ambasáda je v kontaktu s jejími rodiči," dodala Valentová.



Není jasné, co Češku čeká. Podmínky ve vězení jsou velice drsné. Česká republika nemá s Pákistánem sjednánu žádnou dvoustrannou smlouvu o předávání odsouzených k výkonu trestu.

"V případě pravomocného odsouzení pákistánským soudem by bylo možné předání odsouzené k výkonu trestu do ČR, a to na bezesmluvním základě. Musela by s tím souhlasit i pákistánská strana. Tato problematika však spadá do gesce Ministerstva spravedlnosti," vysvětlila Valentová.

Reportáž: Tereza, zadržená v Pákistánu za pašování, s policií spolupracuje