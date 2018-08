Válka Paroubkových: To Petra byla mezi zločinci, vrací expremiér úder

Jiří Paroubek, který v minulosti zastával pozici předsedy vlády za ČSSD, čelí závažnému obvinění své manželky, že dostával nelegálně milionové částky. Podle Paroubka jsou to lži a právě jeho žena, se kterou se bude rozvádět, se dle jeho slov pohybovala v kriminálním prostředí.

"Včera večer jsem si vyslechl závažná vyjádření mé budoucí bývalé manželky Petry o mé údajné trestné činnosti," píše Jiří Paroubek na názorovém portálu Vaše věc. Podle něj je celá reakce plná zloby a lží.

"Prostě se nevyrovnala s naším rozchodem, i když paradoxně byl z její iniciativy. Je mi to líto," píše dál Paroubek o své ženě. Petra Paroubková totiž tvrdí, že její manžel měl milionové nelegální příjmy.

"Nebudu říkat, odkud ty finanční zdroje jsou, ani na co se spotřebovávaly, ale o části jsem věděla, odkud je. Sepsala jsem u notáře prohlášení, protože jsem měla obavy o svůj život. Strašně jsem se bála, že se něco stane. Manžel mě obviňoval, že jsem pod vlivem různých léků, že jsem psychicky labilní, chtěl ze mě udělat blázna,“ uvedla Petra Paroubková v rozhovoru pro TV Seznam. Na něco má mít i důkazy, ovšem zdaleka ne na všechno.

V reakci na to Paroubek svou ženu vyzývá, aby tyto důkazy o jeho údajné trestné činnosti předložila policii a pokud je nemá, ať přestane lhát. Podle Paroubka je to účelový útok, který mu má pohoršit v blížících se volbách do Senátu.

K velkému obratu v chování mělo dojít za posledních 14 dní. "Ještě před čtrnácti dny mě tedy nepovažovala za závadovou osobu a dokonce mně chtěla pomoci ve volbách. Ovšem musím dodat za předpokladu, že budu považovat za její vlastnictví peníze (cca 4,8 mil. Kč) za velmi až podezřele nevýhodně a bez mého vědomí prodaný společný dům v Řecku. A požadovala ještě dalších 5 mil. Kč jako svůj podíl ze společného domu ve Velké Chuchli," píše dál Paroubek.

Možnou spolupráci prý Paroubek odmítl také z důvodu, že jeho žena úzce spolupracovala s obviněným lobbistou Tomášem Horáčkem. "Tento muž připravil veřejné rozpočty podle zpráv z médií o sta miliony korun. Musím, bohužel, konstatovat, že Petra se pohybovala po tři čtvrtě roku až do zatčení Horáčka, v kriminálním prostředí," popisuje Paroubek.

Podle něj se jedná o snahu stále stejných lidí, aby neuspěl v Senátu.