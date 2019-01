Vandal měl nejspíš hlad! Nakousal zákusky, rozházel uzeniny

Neobvyklé vloupání řeší policie z Mníšku pod Brdy, kde zatím neznámý pachatel vnikl do pekařství a způsobil škodu za tisíc korun. Zřejmě měl velký hlad, a proto se pustil do zákusků a dortu. Ještě ten den došlo také ke vloupání do obchodu s potravinami, které by měl mít na svědomí stejný člověk.