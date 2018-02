Vandal poničil třicet úlů, včelař vypsal odměnu za jeho dopadení!

Michal Říha objevil poničené úly a tisíce zmrzlých včel včera ráno. "Viděli jsme tu hrůzu, jak všechny ty úly jsou vysypané na zemi. Že to bude takový vandalismus, takový hyenismus, že se takhle někdo bude mstít, nebo si někdo bude vylívat zlost na nevinném zvířeti, to by nás v životě nenapadlo," nechápe včelař.

Včely si hýčká desátým rokem. Jsou pro celou jeho rodinu zdrojem obživy. Podle něj tu neřádil jediný vandal, ale minimálně dva lidé.

Část včel vyletěla z úlu a umrzla, Je možné, že nepřežijí ani ostatní - probuzené ze spánku - mohou zahynout hladem. Cukr, kterého mají plný úl, je totiž v zimě konzumovat nenapadne. Navíc hrozí nebezpečí, že se zranily i matky, což by škodu znásobilo.

Přesná výše škody způsobené vandalem bude známá až v dubnu, ovšem pokud včely nepřezimují, může dosáhnout až čtvrt milionu korun.





"Za informace, které jednoznačně povedou k dopadení pachatele, vypisuji odměnu 20 tisíc korun," slibuje Říha.

Pokud jste si v noci na pátek u silnice vedoucí z Lukovečka do Přílep a dál na Holešov všimli možných strůjců nepochopitelného vandalského činu, obraťte se na policii.