Vandal zničil přes deset hrobů. To, co řekl policistům, nepochopíte!

Třicetiletý muž skončil ve vazbě, navíc se zjistilo, že to není zdaleka jeho první prohřešek. Policistům tvrdil, že si chtěl jen zpestřit noční cestu domů.

"Chodím sem celkem pravidelně, ale toto..." Tak reagoval na poničený hrob místní muž. Desítky let se o něj staral. Dnes byl jedním z těch, co zjistili, že místo odpočinku jeho blízkých je zdevastované. Stejně jako on dnes na slatinický hřbitov spěchali i další lidé.

Vandal podle všeho procházel celým hřbitovem a skoro to vypadá, že si vybíral hroby, které chce zničit. Někde rozbil celou desku, jiný hrob úplně vyvrátil. Správce hřbitova napočítal jedenáct hrobů zdevastovaných třicetiletým mužem.

"Jak sám uvedl, cestu si krátil přes hřbitov při návratu z pohostinství a rozhodl se, že poškodí hroby," popisuje ujetou motivaci policejní mluvčí Irena Urbánková.





Prochodil snad všechny cestičky. Určitě tam strávil několik minut. I přesto, že je hřbitov na samém okraji Slatinic, podařilo se policistům brzy zjistit, kdo tu hroby ničil.

Škodu policisté prozatím odhadují na desítky tisíc korun. Zarážející je, že si na hřbitově zlost vybíjel dospělý muž. Obdobné případy mají totiž většinou na svědomí podstatně mladší vandalové - jako třeba děti, které před časem "úřadovaly" na starém židovském hřbitově v Koryčanech na Kroměřížsku.