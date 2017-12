Vánoce prezidentských kandidátů: Hádky o salát a hra na flétnu

Mirek Topolánek sdílel na Facebooku fotografii adventních svíček. "Dnes zapalujeme čtvrtou svíci, její jméno je Láska. Přeji Vám všem, abyste dnešní den a večer prožili ve štěstí, radosti a s těmi, které milujete. A zkuste jim to říct. Pěkné Vánoce a mnoho lásky," napsal.

Topolánek přizal vánoční dohady se ženou. "S manželkou Lucií se každý rok hádáme, jaký salát je lepší. Jestli její klasický bramborový nebo můj majstrštyk Vánoční salát light. Dám vám sem recept, a napište mi do komentářů, co si o něm myslíte. A klidně se podělte o vlastní recept na salát, přátelé," vyzval Topolánek.

Michal Horáček sdílel dojemné fotky se svou dcerou. Každý rok se s ní vyfotí u stromku, aby zaznamenal, jak vyrostla. První fotografie je z toku 2011. Prezidentský kandidát na sobě má stejné oblečení každý rok – změna ve vzhledu je však poznat i na něm. Svým fanouškům popřál pěkné Vánoce.

Marek Hilšer pojal vánoční přání netradičně. Se ženou natočil video, ve kterém zpívá a hraje na flétnu. Své hudební nadání předvedla i jeho manželka.

Miloš Zeman zavítal před Štědrým dnem na vánoční koncert. "Tradičně jsem zavítal na vánoční koncert v kostele Nejsvětějšího jména Ježíš v Lánech. Krásné a klidné svátky!" popřál prezident.

Pohodové Vánoce popřál i Vratislav Kulhánek, který sdílel fotku se ženou. Jiří Hynek natočil video na vánočních trzích.

Jiří Drahoš sdílel na sociální síti vánoční přání jeho manželky. "Moc ráda bych Vám všem popřála radostné svátky a spoustu zdraví a štěstí v novém roce. Víte, role manželky prezidentského kandidáta mi dává spoustu nových příležitostí vídat se s lidmi z různých oborů a vrstev společnosti. Některé příběhy jsou veselé, jiné už méně. Hodně se mě například dotýká, když vidím, s jakými potížemi musí bojovat někteří dnešní senioři. A nejsou to jenom problémy existenční. Staří lidé se často musejí potýkat také s osamělostí. Nikdo by neměl být sám, a na Vánoce už vůbec ne. Proto bych nám všem chtěla popřát, abychom se vídali co nejvíce, neztráceli kontakt s rodinou, s blízkými, a to napříč generacemi. Přála bych si, abychom si byli blíž. Eva Drahošová."