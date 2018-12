Vánoce se blíží! V Praze se slavnostně rozsvítí vánoční strom

Na Staroměstském náměstí se připravuje slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Ten přivezli z Liberecka a má 23 metrů. Strom bude rozsvícen v 16:30 a pokud to na Staroměstské náměstí nestihnete, můžete se dívat v přímém přenosu v tomto článku.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromku na Staroměstském náměstí v Praze je plánované na sobotní půl pátou odpoledne. Rozsvícení smrku doprovodí hudba Karla Svobody z oblíbené české pohádky Tři oříšky pro Popelku a také skladba Somewhere in my memory od Johna Williamse.



Strom se bude rozsvěcet každou hodinu vždy v půl až do 21:30. Světelná animace potrvá asi dvě minuty za doprovodu obou skladeb. Světla se pak znova rozzáří každý den ve stejnou hodinu po celou dobu trvání vánočních trhů.

Prohlédněte si, jak vypadaly vánoční stromy v Praze v předešlých letech:



Vánoční strom pochází z Rynoltic na Libercku, má asi 23 metrů a je široký až 5 metrů. Dovézt jej do Prahy trvalo skoro dva dny. Většina cesty probíhala bez obtíží, až na několik míst v Praze, kde průjezd blokovala zaparkovaná auta na zákazech stání.



V sobotu na Staroměstském náměstí začínají i vánoční trhy, které tam budou až do šestého ledna. Trhy jsou připravené i pro další pražská náměstí.

Takto se v roce 2017 rozsvítily vánoční stromy v celé České republice:



Pražské vánoční stromy ale nepřinášejí jen radost. V roce 2003 se strom na Staroměstském náměstí zřítil a zranil pět lidí. Nejvážněji raněný byl britský turista, který měl zlomené stehenní kosti a bederní a hrudní páteř. Nějakou dobu se musel pohybovat na invalidním vozíku. Úspěšně pak zažaloval město i pořadatelskou firmu. Podrobnosti si můžete přečíst zde.

Podívejte se na reportáž TV Nova z minulého roku: