Vánoce si lidé v Ostravě neužijí! Zápach z rafinérie se line dál

Kaly z bývalé ostravské rafinerie zůstanou ve městě pravděpodobně ještě další dva roky. Firma, která je odstraňuje, měla práce dokončit tento týden, ale hotovy nejsou ani z poloviny. Silný zápach a znečištění trápí obyvatele Ostravy už více než 10 let.

O Vánocích už chtěli mít klid. Nepříjemný zápach linoucí se vzduchem je obtěžuje několik let. Teď se bojí, že jen tak nepřestane. Finišovat se podle smlouvy mělo zítra. Místo toho bagry a stroje v areálu bývalé chemičky zůstávají.

V areálu zůstává ještě 70 tisíc nebezpečného odpadu, tedy 70 procent materiálu. Dávno tam přitom neměl být. I když je zpracovaný a neměl by zapáchat, podle primátora ho firma nemá kam odvážet. "Oni stále povídali stihneme to do Vánoc 2018, ale ukázalo se že se jedná o fabulaci," řekl Tomáš Macura, primátor Ostravy.

Na pomalé tempo prací město často upozorňovalo. Těžařské firmě je prý zkomplikovalo větší množství kontaminované zeminy z bývalé ropné rafinerie, tzv. hlinek.

"Zhotovitel nemohl předvídat, že množství filtračních hlinek je desetkrát větší, než s jakým počítal původní projekt, tím pádem bez vlastního zavinění nemohl dodržet původní termín pro vymístění kalů," uvedlo své vyjádření ministerstvo financí.



Ministerstvo financí proto navrhlo prodloužit termín dokončení o další dva roky. "Firma AVE na to podle nás měla dost času a uzavření dodatku by bylo porušení veřejné zakázky," dodal Macura. Podle Pavly Iváckové, tiskové mluvčí AVE, vede firma jednání s podnikem Diamo o konkrétní podobě dodatku.

"Pracujeme na tom, aby další postup odpovídal požadavkům a doporučením ministerstev a zároveň byl v souladu se zákonem," řekla Jana Dronská, tisková mluvčí státního podniku Diamo.

Podobný problém nedávno řešili ve Vratimově. Tam se ale nebezpečný odpad podařilo odtěžit a odvézt včas.