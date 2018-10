Vánoce u moře či na horách. Češi objevili kouzlo svátků v cizině

Stále více Čechů tráví vánoční svátky v zahraničí. K moři nebo na hory vyrazí každý rok na Vánoce nebo na Silvestra více než čtvrt milionu lidí. Podle psychologů je to nejlepší řešení, jak se vyhnout předvánočnímu stresu nebo depresím.

Místo ozdobeného stromku palmy, místo kapra s bramborovým salátem mořské plody a místo návštěvy příbuzných opalování na pláži - právě takto se chystají podle cestovních kanceláří trávit letošní Vánoce tisíce Čechů.

"Lidé utíkají před tím shonem a spousta jich přišla na nápad prostě odletět a strávit ty Vánoce třeba někde na pláži netradičně," vysvětluje Stanislav Zima z Exim Tours.

"V posledních letech je to tak, že přes vánoční svátky a přes Silvestra máme víc lidí v teplých krajích, to znamená někde u moře na pláži než na horách. Je to dáno i tím, že Vánoce na horách chtějí strávit i lidé z těch daných zemí: Rakušané v Rakousku, Italové v Itálii, takže ty kapacity jsou omezenější," doplnil Jan Bezděk z CK Fischer.

Těch, kteří se rozhodnou trávit vánoční svátky na horách nebo u moře, je podle cestovních kanceláří rok od roku víc. Letos podle jejich odhadů vyrazí do zahraničí více než čtvrt milionu lidí. Pokud byste se k nim rádi připojili, máte nejvyšší čas - je skoro vyprodáno.

Trend vyhnout se vánočnímu šílenství potvrzují i psychologové, podle kterých je vycestování za hranice jedním z řešení, jak se vyhnout zbytečnému stresu a případným depresím.

Vánoční dovolená u moře se dá podle cestovek sehnat už od šestnácti tisíc.