Vánoce u slavných: Celebrity a politici se pochlubili svou nadílkou

Vánoce jsou v plném proudu a známé osobnosti nechávají přes sociální sítě nahlédnout do svého soukromí. Také řada politiků se pochlubila dárky a nechyběly ani fotky přímo od štědrovečerní tabule. Jak české celebrity oslavili štědrý den se teď podívejte.

Politici, zpěváci, herci i moderátoři - ti všichni se začali už během odpoledne na Štědrý den chlubit nazdobenými vánočními stromečky. "Kvůli mě musí táta každý rok osekávat takhle gigantický strom do tohoto stojánku s trpaslíkama. Jsem radikalka," informovala fanoušky na Instagramu herečka Iva Pazderková.

Místopředseda lidovců Marian Jurečka prozradil kdo u nich doma zdobí vánoční stromek. "Manželka s dětmi odjela na dětskou půlnoční a právě to je čas, kdy během nějaké hodiny a čtvrt Ježíšek musí zvládnout postavit stromeček, nazdobit ho, dát dárky. A pak jak už se děti vrátí, tak už je obývák zavřený," sdělil Jurečka.

U Okamurových na vánoční fotce nechyběla fenka Hessy. Dáda Patrasová se zase pochlubila fotkou s Felixem. Známé osobnosti na sociálních sítích nezapomněli ukázat i svou vánoční nadílku.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš se na svém profilu pochlubil dárky s motivy hvězdných válek. Bohatého Ježíška měla letos i herečka Eva Holubová. "Letos jsme si řekli, že to nebudeme s dárky přehánět. Nakonec to samozřejmě dopadlo úplně jinak. To je peklo," povzdechla si s úsměvem Holubová.

A herci z oblíbených seriálů divákům televize Nova popřáli hezké Vánoce. "Vážení diváci TV Nova já bych vás chtěl pozdravit a podívejte, už tady máme dárky a čekáme hodinu a půl na bratrance a sestřenice, tak vám mezitím točím tento pozdrav. Přeju vám krásné svátky a těším se na viděnou v obrazovkách nebo osobně v roce 2019," vzkázal na Štědrý večer herec Milan Peroutka.

"Přeji vám krásné Vánoce v kruhu rodiny a já už čekám pod jmelím, kdo mě dneska políbí," připojila se k přáním herečka Dana Morávková.