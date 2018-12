Vánoční speciál Ulice.Jak oslavili Štědrý den seriáloví hrdinové?

Vidět to, jak tráví Vánoce Liškovi, Maléřovi nebo Peškovi, si diváci seriálu Ulice přáli dlouhou dobu. Televize Nova jim letos vyšla vstříc. Ulici sice v pátek začala krátká zimní přestávka a na obrazovky se seriál vrátí zase v novém roce, o štědrovečerní díl ale fanoušci seriálu nepřijdou!

Už nyní je dostupný na webu NovaPlus.cz. Podívejte se, jak Vánoce stráví Bedřich, který po odchodu Jindry zůstal sám, nebo na Štědrý den u Knoblochových. Do jejich domácnosti mohou diváci nakouknout vůbec poprvé a poprvé na obrazovce uvidí i malého Miloška.

Jeho rodiče hrají Vanda Hybnerová a Jiří Štrébl, kteří spolu v minulosti oslavili nejedny Vánoce, byli totiž partnery. "To už je třicet dva let, co jsme společně trávili Vánoce, to už si dávno nepamatuju," zalovila v paměti herečka. "To byl Jiří úplně jiný člověk, vypadal jinak…," smála se. "Zato ty vypadáš pořád stejně,” přisadil si herec, který do vánočního dílu propašoval i finskou koledu, kterou se před lety naučil a dodnes ji nevytěsnil z hlavy.

Vánoční díl se natáčel už v říjnu. "My jsme letos v Ulici točili Vánoce společně poprvé a jsme oba šťastní, že můžeme být s Jiřím společně v říjnu na Vánoce. V prosinci na to nemáme čas," dodala Hybnerová.

A na co se diváci mohou těšit? Miloš si zase koleduje o průšvih. Nákupy dárků nechal na poslední chvíli, a tak má na Štědrý den pěknou honičku. To je pochopitelně voda na mlýn Evě. Miloš doufá, že mu zadek zachrání kamarád Bedřich, ten má svých starostí dost. U Knoblochových bude o Vánocích pěkně veselo.

Nakouknout mohou diváci také k Šárce, která je až po uši zamilovaná do Martina Maléře. Je jim spolu hezky a ráda by s ním strávila i Štědrý den, jenomže Martin je ženatý. Vánoce bude logicky trávit s rodinou, to Šárka ví. Prožít večer v prázdném bytě ale nechce. Co se stane v Coolně, kde narazí na další dva vztahové zoufalce Bruna a Hermana?

Na speciální vánoční díl se podívejte exkluzivně na NovaPlus.cz. Tam najdete i poslední odvysílané díly seriálu Ulice. Informace o oblíbeném seriálu čtěte na jeho oficiální stránce. Starší díly si pak můžete pustit na portálu Voyo.cz.