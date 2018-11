Vánoční aplikace slibuje dětem smrt. Rodiče před ní varují

Překvapení zažili rodiče teprve tříletého chlapečka poté, co mu pořídili dětskou aplikaci "Zavolej Santovi". Místo milého Santa Clause se ozval strašidelný hlas, který hrozil chlapci, že ho zabije. Šokovaní rodiče před aplikací okamžitě začali varovat na sociální síti.

Kersty Elizabeth Taylor z hrabství Surrey ve Velké Británii nainstalovala pro svého tříletého syna Finleeho dětskou aplikaci "Zavolej Santovi", kterou nabízí společnost Amazon. Netušila však, že ji po spuštění čeká nepříjemné překvapení, informoval deník Mirror.

Místo radostného vzkazu od Santa Clause se ozval strašidelný hlas. "Ahoj. Slyšíš mě? Za pět nocí, pokud budeš sám, budu tě hledat a až tě najdu, zabiju tě," ozval se hlas v aplikaci.

Maminka chlapečka byla velmi šokovaná a rozčílená. "Co za nemocné lidi může vytvořit tuto aplikaci pro děti, aby zavolaly Santovi. Aplikaci jsem nahlásila. Všichni by měli udělat to samé. Někteří lidé na tomto světě potřebují pomoc. Okamžitě," uvedla Taylor pro Mirror.

Po nahlášení aplikace začala ihned společnost Amazon vyšetřovat vydavatele, který ji vytvořil, a dále byla vyjmuta z obchodu Kindle.

Před aplikací varují i další rodiče. "Tato aplikace by měla být okamžitě odstraněna! Vystrašila mé dítě. Strašidelný hlas mu řeklo, že si ho najde a zabije. Co za nemocné lidi ji vytvořilo? Přála bych si, abych si před pořízením přečetla recenze," uvedla jedna z nespokojených maminek.