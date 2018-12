Vánoční kometa je vidět jen očima, takhle ji najdete. HVĚZDNÁ MAPA

Kometa 46P Wirtanen proletí ve vzdálenosti 11,6 milionu kilometrů od Země. To je přibližně jen 30krát dále, než obíhá Zemi Měsíc. Kometa by při svém nejbližším přiblížení měla být vidět očima a podle některých odhadů by mohla být dokonce jednou z nejjasnějších komet za posledních pět let, uvádí Česká astronomická společnost.

Kometu je vhodné sledovat už nyní, protože pozorování neruší jasnost Měsíce. Ve chvíli, kdy bude nejblíže Zemi, ji najdeme v souhvězdí Býka jen několik stupňů jihovýchodně od Kuřátek (hvězdokupa Plejády). Pozorovatelé ji zastihnou na tmavé obloze až v druhé polovině noci a nad ránem, kdy bude souhvězdí Býka vysoko nad západojihozápadním obzorem.

Pak už bude kometa slábnout, navíc bude pozorování rušit Měsíc. Lepších podmínek se ještě dočkáme koncem roku, kdy ustoupí Měsíc, k pozorování už ale budou nutné světelné binokuláry.

Kometa je poměrně specifická, i když poletí velmi blízko, její jádro má pouze asi 1,2 kilometru v průměru. Kometa tak nemá dost materiálu, aby mohla vytvořit nějaký úchvatný ohon.

Zdroj: Petr Horálek

Kometa 46P/Wirtanen s popisky okolních těles- pořízeno 5. prosince 2018. Autor: Petr Horálek

"Jediné, co je tedy viditelné, je její velká hlava, která úhlově přesahuje už dvojnásobek velikosti měsíčního úplňku, ale je nesmírně difúzní. Výsledkem tedy je, že očima kometu sice lze uvidět, ale opravdu daleko od měst, vysoko v horách, kde neruší světelné znečištění a není tam smog, který by rozptyloval i vzdálenější umělá světla," popisuje astronom Petr Horálek.

Pohyb komety vůči hvězdám, snímáno 4.12.2018 od 20:37 do 22:57 SEČ.

Na pozorování je tak vhodné si donést malý tried či binokulár. V takovém dalekohledu je kometa patrná jako bezbarvá mlhavá skvrna s jasným centrem.

Zdroj: Česká astronomická společnost

Mapka pro nalezení komety Wirtanen.

"V plné kráse kometu zachytí až foťák, který se správným objektivem bývá mnohonásobně citlivější než oči a zároveň dokáže zaznamenat barvy. Proto mnoho pozorovatelů hlásí, že kometu vidělo na hraně své citlivosti v tmavé přírodě, ale na fotografiích se už při několikasekundové expozici objevila zelená skvrnka," popisuje dál e Horálek.

Podle něj je vhodné vybavit se na pozorování také mapkou, abyste nekoukali do míst, kde již kometa dávno není.