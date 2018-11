Vánoce jsou přesně za měsíc! Na jaké tradice a zvyky se zapomíná?

Vánoce jsou jedním z nejoblíbenějších českých svátků, kdy mohou rodiny trávit společně více času a nemyslet na žádné starosti. Oblíbený je u nás především 24. prosinec – Štědrý den. K němu se pojí velmi důležitá tradice, a to příchod Ježíška, který dětem nosí dárky.

Ježíšek však u nás dárky nenosil odjakživa. Tuto roli zastával svatý Mikuláš až do devatenáctého století, kdy ho vystřídal Ježíšek z katolické části Německa. V posledních letech lidé začínají mít v oblibě i Santa Clause, který je významný například v USA nebo Kanadě. Santa Claus je vždy vyobrazen jako oblý, bělovousý muž, který žije na Severním pólu a dárky rozdává pomocí létajících saní, které řídí jeho sobi. Do domovů se pak dostává komínem.

Další tradicí jsou tedy i dárky, ty se začaly dávat už ve starém Římě. Dříve dostávaly dárky hlavně děti, postupně se k nim začali přidávat i dospělí. Dárky jsou u nás velmi oblíbené a lidé je nakupují většinou s předstihem. Dříve se dárky rozdávaly, až když se na nebi ukázala první hvězda. V dnešní době děti čekají na zvuk zvonečku, kterým jim dává Ježíšek vědět, že už jsou dárky pod stromečkem.

Vánoční stromeček u nás patří také mezi významnou tradici. U nás se poprvé objevil v roce 1812, kdy se první stromeček rozsvítil ve vile Jana K. Liebicha – ředitele Stavovského divadla. Kupování stromků je u nás velmi běžné. Většina lidí si pořizuje spíše řezané živé stromky, jako je jedle, borovice nebo smrk. Někteří dávají však přednost stromkům umělým.

Součástí vánočního stromečku jsou také ozdoby. Ozdoby se v průběhu let měnily. Dříve se na stromky dávaly různá jablka, ořechy nebo svíčky. V dnešní době si lidé na ně kupují svítící řetězy nebo moderní ozdoby. Špičku stromečku pak zdobí hvězda. Podle tradice by se měl stromeček zdobit vždy na Štědrý den, ale v Česku je v posledních letech vidět rozsvícený v oknech domácností už o několik dní dříve.

Ke štědrovečerní večeři v České republice neodmyslitelně patří příprava smaženého kapra, bramborového salátu a cukroví. V dřívější době se podávaly i luštěniny, například čočka nebo hrách. Připravovala se také kukuřičná kaše nebo sušené ovoce. Podávání ryb se u nás stalo zvykem ve 20. století. Oblíbený je především kapr, některé rodiny však připravují lososa nebo mořské plody. U dětí zase převládají spíše řízky z kuřecího nebo vepřového masa.

Další českou tradicí je jmelí. Lidé si je zavěšují na dveře nebo na lustry. Ke jmelí se pojí zvyk, kdy muž pod ním políbí ženu, aby jejich láska dlouho vydržela. Pokud jmelí někomu darujete, přinese mu to štěstí. Štěstí také představuje i rozkrojení jablíčka napříč. Pokud se po rozkrojení ukáže hvězdička, čeká vás v příštím roce štěstí i zdraví.

Tradice rozkrojení jablíčka patří mezi zvyky, které se u nás dodržují řadu let. Někteří však na tyto tradice zapomínají. Mezi další zvyky patří například lití olova, kdy se nad plamenem roztaví kousek olova a poté se vylije do připravené misky s vodou. Tvar, který se objeví po jeho ztuhnutí, předpoví dotyčnému, co ho v příštím roce čeká.

Další je i házení střevíce. Svobodné dívky na Štědrý den hodí střevícem přes hlavu za sebe. Pokud střevíc dopadne patou ke dveřím, zůstane dívka doma. Pokud se špička otočí směrem ke dveřím, dívka se vdá. Tradicí je i rozkvetlá barborka, kdy svobodné dívky ponoří do vody větvičku třešně nebo višně. Pokud jim do Štědrého dne větvička rozkvete, znamená to, že je čeká svatba.

Anketa Dodržujete vánoční tradice? Ano, všechny 15 2 hlasy Jen některé 71 10 hlasů Ne, vůbec 14 2 hlasy Hlasovalo 14 lidí.

Českou tradicí jsou také koledy. Dříve koledníci obcházeli domy, kde zpívali písně a dostávali výslužku. V dnešní době si některé rodiny koledy zpívají, jiní je poslouchají jako hudební doprovod svátečního večera.