VAROVÁNÍ: I o víkendu nás čekají mrazy a bude to hodně klouzat

Pokud jste se chystali o víkendu na hory, čekají vás ideální podmínky. Teploty se v noci budou držet hluboko pod bodem mrazu a kolem nuly budeme měřit také přes den.

Už v noci ze čtvrtka na pátek by se ale lidé především na jihu republiky měli připravit na náledí. "Od severu k nám bude zasahovat nevýrazný výběžek vyššího tlaku vzduchu. V nižších polohách se bude tvořit ojediněle, na jihu a jihovýchodě území místy, náledí a zmrazky.“

Meteorologové před ním varují od dnešních 18 hodin do zítřejší 8. hodiny ráno, a to konkrétně pro Jihočeský a Jihomoravský kraj. "Vozovky a chodníky budou místy kluzké, řidiči a chodci by měli věnovat zvýšenou pozornost místním podmínkám," dodali meteorologové.

Čtvrtek

Přes den bude zataženo až oblačno, ojediněle, na jihovýchodní polovině území místy sněžení. Během dne od severozápadu ustávání srážek a částečné ubývání oblačnosti až na polojasno. Nejvyšší denní teploty -1 až +3 °C, v 1000 m na horách kolem -4 °C. Mírný severní vítr 2 až 5 m/s, ve východní polovině území 4 až 7 m/s.

Pátek

V závěru pracovního týdne bude oblačno až polojasno, na severovýchodě až zataženo. Ojediněle slabé sněžení a mrznoucí mlhy. Nejnižší noční teploty -2 až -6 °C, při déletrvající malé oblačnosti kolem -8 °C, ojediněle tvorba náledí a zmrazků. Nejvyšší denní teploty -1 až +3 °C, na severovýchodě -3 až 0 °C. Slabý severovýchodní nebo proměnlivý vítr do 4 m/s.

Sobota

V sobotu bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo. Ojediněle slabé sněžení. Nejnižší noční teploty -2 až -6 °C, při déletrvající malé oblačnosti kolem -9 °C. Nejvyšší denní teploty -1 až +3 °C. Slabý proměnlivý, během dne západní až severozápadní vítr do 4 m/s.

Neděle

V neděli bude oblačno až polojasno, odpoledne a večer v Čechách od západu až zataženo a později se sněžením, v polohách pod 300 m i s deštěm. Nejnižší noční teploty -2 až -6 °C, při déletrvající malé oblačnosti kolem -9 °C. Nejvyšší denní teploty 1 až 5 °C. Slabý, během dne mírný jihozápadní až jižní vítr 2 až 6 m/s.

Předpověď počasí: