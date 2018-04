Varování před lety do Středomoří: Jak ovlivní dovolené Čechů?

Evropská agentura pro řízení letového provozu Eurocontrol vydala varování aerolinkám pro lety ve východním Středomoří. V příštích 72 hodinách by totiž mohly začít údery na Sýrii, které mají potrestat tamní režim za údajný chemický útok na Dúmu. Jak se podařilo TN.cz zjistit, dovolených Čechů by se zatím doporučení výrazně dotknout nemělo.

"Nechceme dělat předčasné závěry. V případě, že ta situace (úder) nastane, budeme na ni reagovat, ale v tuhle chvíli je to jen varování a my nemáme moc možností ovlivňovat věci, které nenastaly," okomentoval doporučení Eurocontrolu mluvčí Asociace cestovních kanceláří (ACK) Jan Papež.

Varování ale ACK zaznamenala a je připravená okamžitě jednat, když bude třeba. Mluvčí připustil, že opatření by byla na pořadu dne v případě, že by s doporučením do oblasti necestovat přišlo třeba samotné české ministerstvo zahraničí. To však dlouhodobě nedoporučuje cesty do Sýrie, ne do okolních oblastí.

"Varování Eurocontrolu je určeno leteckým společnostem a ony si to řeší po vlastní ose, tak jak jejich zvykem v rámci různých nepravidelností v provozu," upozornila TN.cz mluvčí ministerstva Irena Valentová. "Situaci ale budeme nadále sledovat a jsme připraveni reagovat v závislosti na dalším vývoji," dodala.

Samotnou hrozbu útoku ministerstvo zahraničí bere zcela vážně. "Považujeme ho za reálný, nicméně je to stále na rozhodnutí Spojených států - případně dalších zemí, které by se na tom podílely," prohlásila Valentová.

Postoje leteckých společností

Podle Jana Papeže z ACK zůstává zájem cestovatelů o zmiňovanou oblast stále velký. "Středomoří je, co se týká zájmu, absolutně na vrcholu," dodal.

"Situace v žádném případě ještě nemá vliv na český vzdušný prostor," řekl ČTK mluvčí Řízení letového provozu Richard Klíma. Podle něj ve chvíli, kdy by nastal zásah či nějaká nebezpečná situace, může pak dojít k určitým změnám toku letového provozu. Je to vyloženě operativní záležitost, jak k tomu budou přistupovat pak ti letečtí dopravci, dodal mluvčí.

Letů ČSA se varování Eurocontrolu nedotkne, přidal se mluvčí aerolinek Daniel Šabík. Mluvčí Lufthansy pak řekl, že jeho společnost je v kontaktu s úřady a o varování evropské agentury ví. "Letadla Lufthansy se už v rámci preventivních opatření určitou dobu východnímu Středomoří vyhýbají," řekl.

Společnost easyJet oznámila, že přijme ochranná opatření a změní trasy letů do Tel Avivu. Ryanair a British Airways zatím operují podle plánu, ale situaci pečlivě sledují.

Podle úterních zpráv vyhlásila syrská armáda na 72 hodin pohotovost na všech svých základnách a na letištích. Americký prezident Donald Trump řekl, že rychle rozhodne o patřičné reakci za útok na Dúmu, při němž byly podle očitých svědků použity chemické látky a o život přišly desítky lidí. Trump kvůli krizi zrušil svou plánovanou cestu do Latinské Ameriky.

Eurocontrol upozornil, že k útoku by mohly být použity střely typu vzduch-země nebo řízené střely, které mohou narušit navigační systémy. "Lety ve východním Středomoří a v oblasti Kypru je třeba plánovat s patřičnou opatrností," varoval.