Vaše dítě zemřelo, řekli ženě. Po 70 letech svou dceru našla

Genevieve Purintonová porodila své dítě v roce 1949. Měla být svobodnou matkou. Když tenkrát chtěla své novorozeňátko po porodu vidět, v nemocnici jí řekli, že její dcera zemřela.

Děvčátko dostalo jméno Connie a skončilo v sirotčinci. Později dívku adoptoval pár z Kalifornie, jenže pár let na to její adoptivní matka zemřela. Otec se znovu oženil, jenže malou Connie macecha nesnášela.

"Celou dobu si přála, aby přišla její pravá máma a pomohla jí,“ řekla webu CNN dcera Connie Bonnie Chaseová. Connie v pozdějším věku začala svou matku hledat. Právě dcera Bonnie jí darovala test DNA a když jej Connie podstoupila, celé rodině se obrátil život naruby.

"Když jsem pak dostala výsledky, viděla jsem tam 1600 příbuzných. Byla jsem v šoku," vypráví Connie Moultroupová. Najednou se dostala ke své sestřenici. Když jí řekla jméno ženy, která měla údajně být její matka, žena vykřikla: "To je moje teta!“ A následně jí pověděla, kde Conniina pravá matka žije. Genevieve Purintonové, biologické matce Connie, bylo v době shledání 88 let.

Mom reunites with daughter she thought died at birth 69 years ago: Since she was just a little girl, Connie Moultroup has had the same Christmas wish every year: to meet her biological mother. This week -- after 69 long years -- she finally did, all https://t.co/uXg9VMQ8Ud pic.twitter.com/JJ6Gvzl5EI