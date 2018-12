Vážil téměř 300 kilo a celé Vánoce projedl. Teď dělá trenéra

Slovák Ján Hodoň měl kdysi neuvěřitelnou obezitu. Jeho váha byla téměř 300 kilogramů a byl v ohrožení života. Za jeden rok se mu podařilo zhubnout přibližně 200 kilo. Bez operace se to ještě nepovedlo údajně nikomu na světě.

"Máte problém se hýbat, jít na záchod, počítáte schody. Když potřebujete do obchodu, tak raději počkáte manželku v autě," popisuje život před zhubnutím Ján Hodoň. Zároveň dodává, že kdo není obézní nebo to nezažil, neví jaké problémy to přináší.

Vánoce pro něj byly dle jeho slov dost jednotvárné. "Na Štědrý den jsem se vzbudil a hned jsem jedl. Potom jsem se díval na pohádky a zase jsem jedl," říká Ján a dodává, že takhle to pokračovalo celý den.

Čtyřiadvacátý prosinec teď slaví jinak. S větší skupinou lidí chodí tradičně na čtyřhodinovou túru, při které zdolá asi 17 kilometrů.

Dnes už není jeho prioritou jídlo, ale pohyb. Ján Hodoň tvrdí, že není den v týdnu, kdy by necvičil. Navíc se z něj stal trenér a se svými svěřenci cvičí několikrát týdne.